Il dolore di amici e parenti

Una breve sosta davanti alla casa per l’ultimo saluto ad amici, parenti e colleghi tassisti. L’ultimo possibile saluto a Giovanni Lannino il tassista dal cuore d’oro morto in questi giorni dopo un lungo ricovero.

Questa mattina non appena è passata la bara numerosi hanno voluto rendere omaggio ad una persona buona morta in questa terribile pandemia.

In via Bergamo c’è stato un lungo applauso e un lancio di palloncini bianchi a suggellare l’amore tra quanti anno conosciuto Giovanni e il quartiere dove è vissuto.

“Un grandissimo dolore per tutti noi che lo abbiamo conosciuto”, sussurra un amico. “E’ stato davvero triste, speravamo in un miracolo, ma non c’è stato. Giovanni è stato portato via – aggiunge – E’ stato un grande uomo e lo testimoniano i tantissimi messaggi che sono arrivati alla moglie e agli amici. Un vero peccato. Giovanni era pieno di vita e faceva tanto bene. Un gigante buono ucciso dalla malattia che non gli ha dato scampo. Un vero peccato. Una grande perdita per tutti quelli che lo hanno conosciuto”.

Ecco alcuni tra i tantissimi messaggi pubblicati nell’articolo che ha dato la notizia della morte di Giovanni Lannino.

“Un amico vero Giovanni spero che mi senti dal cielo, non dimenticherò – diceJersamel – mi hai difeso Giovanni, tropo presto tropo presto”.

“Sei stato un leone fino alla fine zio – scrive Vincenzo – riposa in pace rimarrai per sempre nel mio cuore ti voglio tanto bene”.

“La famiglia Micciché si unisce al vostro dolore per la perdita dell’amico Giovanni Lannino che Dio protegga te e consoli la tua famiglia 🙏😪”

Condoglianze… Leggo tante frasi di cordoglio salvatore e ogni parola detta su Giovanni è vera, non sono parole di circostanza ma sono belle e sincere come lo era lui. Ciao Giovanni Lannino riposa in pace

“Condoglianze alla signora Maria e famiglia di cuore tantissimi anni che non ci vediamo ma il ricordo di voi c’è sempre (famiglia D’Angelo S da Milano )”.

“Mi associo al vostro dolore bravo ragazzo – scrive Franca – cliente dà 25 anni 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”

“Mi spiace veramente di cuore..😥…una persona veramente brava e generosa…Riposa in pace🙏 caro Giovanni…🙏

“Cuci – scrive Rosa – sarai sempre nei nostri❤😭😭😭😭😭veglia sempre su la tua famiglia che a bisogno di te tvb cuci

“Non ci sono parole – scrive Giovanni – Solo rabbia e tanta tristezza riposa in pace amico mio 😞”.

“Condoglianze alla famiglia – scrive Rosa Concetta – in particolare x la mamma Maria che a subito un altro dolore atroce la perdita del marito dopo pochi mesi quello del figlio.. Rip amen.”.

“Mi dispiace tantissimo condoglianze – scrive Stefy – alla famiglia Lannino e la moglie, non doveva finire così un bravo ragazzo ,riposa in pace Giovanni.🙏🙏”

“Riposa in pace Giovanni grandissima persona buona – scrive Salvatore – un abbraccio alla famiglia

“Il dolore che ci ai lasciato non si può più sanare – scrive Rosario – tvb fratello ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.