I funerali oggi a Cardillo

E’ morto ad appena 38 anni Guido Giambruno, il direttore di Calampiso molto conosciuto nel mondo del turismo. “La malattia lo ha portato via troppo presto”, come dicono in lacrime amici e parenti. Lascia una bambina di appena 6 anni.

Giambruno una persona solare, come l’estate, stagione che ovviamente amava, palermitano, appassionato di viaggi – era nel mondo del turismo da sempre. Per un breve periodo fece parte anche della squadra di Torre Artale. Fu però quell’angolo di paradiso a pochi passi da San Vito Lo Capo a cambiargli la vita.

“Vorrei che fosse solo un brutto incubo! Mi prenderò cura della tua principessa, sicuramente non sarò alla tua altezza ma mi impegnerò tantissimo” è il messaggio che affida a una bacheca virtuale un suo familiare. “Gugo”, così come veniva scherzosamente chiamato da chi lo amava, nonostante la sua giovane età era già direttore di hotel, con grandi capacità manageriali e professionali.

“Era il direttore vecchio stampo dedito al lavoro, lavorava 24 ore su 24 – racconta un parente -. Dedito al cliente, non diceva mai di no ed era sempre pronto a risolvere ogni problema. Sempre disponibile in tutti i lavori che ha fatto, da Torre Artale a Calampiso. Per lui però Calampiso ha rappresentato qualcosa in più. Era un uomo tutto d’un pezzo, un gran padre. Una gran brava persona, genuino, volenteroso. Di negativo aveva davvero poco. Tutti non possono che parlarne benissimo”.

“Giunge un momento nella vita in cui comici a fare i conti con la sofferenza, la malattia, e con la morte Pensi di essere ormai forte perché hai già dovuto rialzarti dal dolore , dalla sofferenza, dalla perdita , ma in realtà non lo sei per niente anzi sei ancora più fragile perché hai dentro tutti quei dolori , tutte le perdite, tutte le paure che in realtà hai solo provato ad accantonare … ed ecco un banale squillo di telefono a farti ricadere nel dolore , nello sconforto … solo tre parole :Guido Giambruno se n’è andato e poi il silenzio, le lacrime , il pensiero alla tua bambina la tua Gioia più grande , a ciò che ancora a soli 37 anni avresti potuto e dovuto fare Che Dio ti accolga tra le Sue braccia di Padre e possa dare conforto a tutta la tua famiglia Fabio prenditi cura di tuo nipote , con i vostri sorrisi farete risplendere i cieli A noi il dovere di custodirvi nei nostri ricordi”.

“Guido Giambruno alla fine di ogni tuo messaggio o telefonata c’era sempre…. Oooo Tvb 🖤…. Non sono riuscita a farla l’ultima telefonata ma cazzo quanto te ne voglio e quanto mi mancherai… Vita crudele e ingiusta”.

“Ciao Guido Giambruno 🖤💔😭 Noi del Vento Del Sud Hotel vogliamo ricordarti così: simpatico, serio e professionale. Grazie per la tua preziosa collaborazione 🖤💔🙏❤️🖤

Sentite condoglianze ai genitori, al fratello, alla sorella e ai familiari tutti. Un bacione alla piccola principessa di Casa Giambruno ❤️”.

Un vero e proprio manager del turismo che, nonostante la malattia abbia interrotto la sua brillante carriera, ha operato nel e per il territorio per diversi anni, sempre con il sorriso e la lungimiranza di chi vuole fare della Sicilia un polo attrattivo. I funerali si terranno oggi alle 9, alla chiesa di Santa Silvia a Cardillo.