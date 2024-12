La notte di Natale è morto a 62 anni don Maurizio Francoforte parroco di San Gaetano a Brancaccio la chiesa che fu del beato Don Pino Puglisi. Don Maurizio prima era stato parroco di Santo Stefano Protomartire, in piazza Zisa. Era il 2008 prendeva l’incarico non semplice dopo don Mario Golesano.

Ha sempre detto di essere il viceparroco: “Il parroco è sempre don Pino Puglisi”, ripeteva a tutti. Non amava i fronzoli ed era sempre diretto. In una delle ultime uscite aveva detto “Siamo stanchi: delle chiacchiere, della solidarietà, di tutti quelli che dicono che vogliono bene a Brancaccio e poi se ne fregano. Sì, io e la comunità siamo veramente stanchi”.

Lamentava che le tante promesse per trasformare Brancaccio erano rimaste sulla carta. “Negli anni, di fatto, nonostante le promesse, il quartiere è tornato indietro e ha conosciuto una drammatica involuzione. Qui vengono in tanti, a cominciare dai politici, che danno fiato a vane promesse. Bene, devono sapere che il parroco di Brancaccio e la gente non ne possono più – aggiungeva – Voglio lanciare un monito che suonerà provocatorio, ma corrisponde al mio sentire: non venite più qui, non venite a Brancaccio. Se dovete fare il safari della solidarietà, restate a casa. Almeno sapremo che possiamo contare soltanto sulle nostre forze”.

Il prete che ha sempre lavorato per gli ultimi da anni soffriva di tumore. Non lo aveva nascosto e aveva sempre condiviso la malattia con un altro amico Biagio Conte. Negli ultimi tempi si incontravano spesso in ospedale. Padre Francoforte se ne va con un grande rammarico non ha visto la realizzazione del nuovo asilo sognato da padre Pino Puglisi. “Serve concretezza – dice don Maurizio – Siamo soli? Almeno ditelo chiaro e tondo. Così sapremo che possiamo reggerci soltanto sulle nostre spalle. Io sono il parroco e posso pulire un metro di strada, davanti alla chiesa. Più di questo non riuscirei… Lo ripeterò con forza, tutte le volte che serve: chi non ama Brancaccio resti a casa sua”. Don Maurizio Francoforte è stato assistito dalla Samot.

L’annuncio della parrocchia

“Oggi 24 dicembre 2024 alle ore 23.00, mentre in san Pietro Papa Francesco ha varcato la porta santa del giubileo 2025 e ha introdotto tutta la Chiesa nell’ anno della speranza, a Palermo, il nostro caro fratello e pastore Maurizio Francoforte, si è addormentato nel Signore all’ età di 62 anni e dopo aver servito la nostra comunità parrocchiale per 16 anni”. Così si legge sulla pagina Facebook della parrocchia della parrocchia San Gaetano.

“A lui va tutta la nostra gratitudine e la nostra preghiera di suffragio, mentre ci stringiamo ai suoi familiari nella condivisione del dolore. Il beato Giuseppe Puglisi gli vada incontro e il Padre Celeste gli apra le porte del Regno”.

La nota dell’Arcidiocesi

“Don Maurizio Francoforte, parroco della parrocchia S. Gaetano – Maria Santissima Del Divino Amore del quartiere Brancaccio è morto, dopo lunga malattia, durante la notte della viglia del Santo Natale. Era nato a Palermo il 7 marzo del 1962, era stato ordinato presbitero il 25 maggio del 2002. Ci lascia la testimonianza di una vocazione esemplare, “pane spezzato” a servizio della Chiesa di Palermo e del quartiere in cui operava sulle orme del Beato Giuseppe Puglisi”. Così si legge in una nota dell’Arcidiocesi.