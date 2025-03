Aveva 82 anni

Per oltre quattro decenni ha guidato la parrocchia di Santa Maria Goretti. Si è spento all’età di 82 anni don Pippo Russo, sacerdote della parrocchia situata in corso dei Mille, tra i quartieri Brancaccio e Sperone.

Nato a Palermo il 15 giugno 1942, don Russo era stato ordinato sacerdote nel 1967. Originario del quartiere San Lorenzo, dove aveva trascorso l’infanzia e la giovinezza, lo scorso anno era tornato nella sua parrocchia d’origine per celebrare l’Eucaristia in occasione del centenario della chiesa.

I funerali saranno celebrati domani, giovedì 6 marzo, alle ore 10, presso la Casa di Preghiera per Tutti i Popoli della Missione Speranza e Carità, in via Decollati.

Ha ricoperto diversi incarichi nell’Arcidiocesi di Palermo

Nel corso del suo servizio pastorale, don Pippo Russo ha ricoperto numerosi incarichi all’interno dell’Arcidiocesi di Palermo. Fu il primo parroco della chiesa di Santa Maria Goretti, dove prestò servizio dal 1969 al 1984, per poi farvi ritorno negli ultimi anni. Ha svolto il suo ministero anche nelle parrocchie Maria Santissima del Buon Consiglio e San Giovanni Maria Vianney, oltre a essere stato amministratore parrocchiale delle chiese Santissimo Crocifisso, Maria Santissima delle Grazie e San Giovanni Bosco.

Il cordoglio

La comunità di Santa Maria Goretti lo ricorda con affetto e gratitudine: “Questa mattina alle ore 06:00 è morto il carissimo don Pippo Russo che ha guidato per più di 40 anni, con amore e abnegazione, la nostra parrocchia di Santa Maria Goretti. Possa adesso unirsi al coro degli Angeli e celebrare le Sue lodi a Dio, e intercedere per la nostra comunità parrocchiale. Eleviamo abbondanti preghiere per l’anima del nostro carissimo Don Pippo e la sua famiglia. Le esequie saranno celebrate giovedì 06 alle ore 10 presso la missione Speranza e Carità di Fratel Biagio. Per questo motivo l’adorazione prevista per lo stesso giorno 06, sin dal mattino viene annullata, e celebrata alle ore 16:15 come ogni giovedì”

Poi ancora: “Pace e Speranza.Oggi la Missione di Speranza e Carità saluta un gigante della Gioia. Don Pippo Russo, sacerdote anziano, vicinissimo alla Missione è salito alla casa del Padre. Un giorno si è avvicinato alla Missione e con il suo senso dell’umorismo davvero unico disse al nostro Sacerdote Don Pino: “Caro Padre, ho ottant’anni, sono un poco usato ma invece di rottamarmi ho pensato di venire qui in Missione e darvi una mano. Che ne pensi? Si può fare?” Don Pino sorrise e oltre a dire Si ne fu contento. Da allora sono stati due anni di gioiso servizio, di omelie e racconti pieni di sapienza di Dio e di un linguaggio semplice, spesso in dialetto siciliano, familiare, che unito al suo Santo Umorismo, dono di Dio, diventava trasmissione della fede. Si! Propio come spesso ci ha detto Papa Francesco: La fede si trasmette in dialetto. Grazie Padre Pippo! Ti vogliamo bene! Continua a starci vicino con Gesù. Maria, Fratel Biagio, Padre Maurizio, i fratelli, le sorelle e tutti i Santi e le Sante di Dio”.