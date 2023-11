E’ morto a Caltavuturo il presidente del consiglio comunale Elio Francesco Falcone. Avvocato, è morto all’età di 65 anni. Il sindaco ha proclamato per oggi, giorno in cui si sono svolti i funerali, il lutto cittadino. “Un uomo di grande sensibilità politica e di ampia cultura giuridica – ha scritto il Comune – ha svolto con passione e dedizione il mandato elettorale e ha dedicato il suo massimo impegno alla politica locale al fine di contribuire alla crescita sociale ed economica della città che gli ha dato le origini e che egli ha sempre amato. Falcone ha saputo condurre con capacità e competenza il Consiglio comunale di cui era presidente e ha saputo positivamente gestire le contrapposte visioni politiche”.

Chi era Falcone

Falcone era anche presidente della squadra di calcio Pro Caltavuturo. I funerali si sono svolti stamattina nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Matrice, a Caltavuturo. Il presidente dell’Unione Madonie Luigi Iuppa, la Giunta e tutto il Consiglio dell’Unione esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Falcone. “Siamo vicini alla famiglia e a tutta la comunità di Caltavuturo per la perdita di un uomo di grande valore”, afferma Iuppa.

La morte di Tiziana e Lara

Un periodo tremendo per Caltavuturo, che aveva già vissuto giorni di lutto nei giorni scorsi per la morte di Tiziana Brucato, 30 anni, morta insieme alla zia, Lara Cattani, 51 anni, in un terribile incidente stradale 10 giorni fa nella zona del Bolognese, dove si trovavano alla ricerca di un lavoro.

La raccolta fondi

Nel frattempo prosegue sempre la raccolta fondi che è stata avviata per dare un supporto economico alla famiglia per le ingenti spese da affrontare. L’amministrazione e il consiglio comunale, le confraternite e la parrocchia hanno promosso questa iniziativa e l’adesione è stata davvero massiccia sino ad oggi: “La comunità ha dimostrato l’affetto e la solidarietà che in questi tragici momenti Caltavuturo sa esprimere”. La donazione potrà essere fatta direttamente sul conto corrente bancario intestato a Brucato Rosario Iban: IT87D0200843160000300168772. La causale da indicare è “Sostegno economico volontario a seguito di improvviso lutto familiare”.