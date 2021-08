Stimato dirigente

Politica a lutto per la morte dell’ex assessore palermitano Giuseppe Cappallani

Era un digerente regionale in pensione, aveva svolto diversi in carichi

E’ stato assessore e consulente di Orlando

E’ morto Giuseppe Cappellani, già assessore al comune di Palermo ed ex dirigente della Regione Siciliana.

La notizia è stata data dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.

Chi era Giuseppe Cappellani

Ex Dirigente Superiore della Regione Siciliana in pensione, ha iniziato la sua carriera nel 1969. Tra i numerosi incarichi, nel 1979 è stato Componente della Commissione per lo studio della riforma della scuola in Sicilia, nel 1988 è stato Capo di Gabinetto dell‘Assessorato Beni Culturali, Ha ricoperto incarichi di Revisione dei Conti, Funzionario Istruttore in procedimenti disciplinari o inchieste delegate dalla Procura della Corte dei Conti, Presidente di Commissione di esami per

concorsi.

Assessore della giunta Orlando

Dal 1995 al 1997 è stato assessore alla Macchina Comunale del Comune di Palermo, dal 1997 al 2000 assessore alle Risorse Finanziarie ed Immobiliari del Comune di Palermo e dal 2000 al 2001 ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Azienda Speciale Amap.

Il ricordo del sindaco di Palermo

“A nome personale e della Città esprimo vicinanza ai familiari per la scomparsa di Giuseppe Cappellani, già apprezzato assessore al Comune di Palermo e dirigente della Regione Siciliana, il quale ha dimostrato tensione etica e grande professionalità a servizio dell’Amministrazione comunale e regionale, e un profondo amore per la Città”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.