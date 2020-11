è stato per anni nella democrazia cristiana

E’ morto nella notte Armando Foti, siracusano, ex presidente della Provincia di Siracusa. Politico di lungo corso, ha avuto altri incarichi, tra cui assessore della Provincia, consigliere provinciale, consigliere comunale e presidente dell’Azienda autonoma provinciale del turismo.

La sua carriera politica è stata segnata dalla militanza nella Democrazia Cristiana, sempre accanto al fratello, Gino Foti, console andreottiano nella Sicilia sudorientale, ex sottosegretario al Tesoro: entrambi hanno dominato la scena politica per oltre 45 anni, salvo poi compiere un passo laterale, “allevando” un’altra generazione di politici. Armando Foti ha sostenuto in questi ultimi anni Giovanni Cafeo, deputato regionale, eletto nel Pd e poi passato al partito fondato da Matteo Renzi, Italia Viva.

“Vicinanza alla famiglia” viene espressa dal sindaco Francesco Italia, per la morte di Armando Foti. “Se n’è andato – continua il sindaco – un protagonista delle vita politica siracusana, un uomo che non ha cessato fino alla fine di impegnarsi sebbene da tempo ormai non ricoprisse incarichi pubblici. Soprattutto all’ex Provincia regionale, come presidente, assessore o semplice consigliere, è stato a lungo tra gli artefici di scelte importanti per il nostro territorio. Esprimo le condoglianze alla famiglia anche a nome della Giunta e di tutta la città”.