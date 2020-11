Come scegliere di fronte ad un'offerta tanto ampia?

Grazie alla digitalizzazione sono sempre di più i contenuti che è possibile trovare online nel giro di pochi click: guide all’acquisto, consigli di viaggio, servizi digitali, giochi e altre fonti di intrattenimento e molte altre attività. Come fare per scegliere di fronte a un’offerta così ampia? Affidarsi a guide di esperti e tutorial ufficiali è un’ottima soluzione per ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo, basandosi sulle esperienze e sulle conoscenze di figure di riferimento nei settori interessati.

Intrattenimento e acquisti online: le migliori guide digitali

Il settore digitale è dunque ricco di contenuti e servizi online: per scegliere i migliori ci si può affidare a guide e recensioni preparate da esperti a seconda dell’argomento. Chi è alla ricerca di informazioni per scegliere a quale piattaforma di streaming video abbonarsi per guardare film e serie TV troverà numerosi portali specializzati nel campo: ad esempio Comingsoon.it, ricco di dettagli e spiegazioni su generi principali, attori più famosi e cult imperdibili, ma anche siti che si occupano di recensire ogni singola piattaforma di streaming (da Netflix e Amazon Prime Video a TIMVision e molte altre).

Se invece si cercano informazioni sull’intrattenimento online, è possibile consultare la guida della piattaforma Casinos.it che recensisce i migliori casinò digitali in Italia, comparando bonus di benvenuto, promozioni e sconti per gli utenti iscritti e persino l’assistenza al cliente più efficace. Infine, se l’obiettivo è portare a termine l’acquisto vantaggioso di un oggetto “analogico”, è ugualmente bene non trascurare le numerose guide all’acquisto online. Sia che si tratti di tecnologia che di abbigliamento, di elettrodomestici o di smartphone, per ogni argomento è utile ricercare i pareri dei migliori esperti del settore (ad esempio il portale Saggiamente.it per tutti gli acquisti tecnologici come computer, smartphone e accessori) prima di completare l’acquisto.

Guide di viaggio: come informarsi online

L’utilità delle guide digitali non si ferma però esclusivamente all’ambito dei servizi e delle attività che è possibile fruire online: in molti casi anche le informazioni più puntuali e interessanti per viaggi e spostamenti “in carne e ossa” possono essere reperite online proprio grazie alla consultazione di articoli su blog e riviste di settore o leggendo guide. Sono molte le piattaforme dedicate ai viaggi che mettono a disposizione dei propri lettori veri e propri reportage di viaggio, ad esempio proprio sulla Sicilia: dalla selezione della sistemazione per dormire a quella dei ristoranti in cui mangiare, passando per la scelta dei mezzi per raggiungere l’isola e spostarsi una volta arrivati.

Tutto ciò senza trascurare costi né eventuali promozioni e sconti: grazie a guide come quelle del portale dedicato ai viaggi SkyScanner è possibile comparare i prezzi dei voli da e verso la Sicilia verso tutti gli altri aeroporti d’Italia e d’Europa, ma anche gli hotel più convenienti per soggiornare in grandi città come Palermo, Catania e Trapani o nelle isole delle Egadi, senza trascurare i consigli sui migliori locali dove cenare o sulle esperienze più belle da fare in territorio siculo.

Il confine tra online e “analogico” è dunque sempre più sottile: informarsi tramite siti di recensioni, piattaforme e blog è ormai una prassi comune e molto utile per trarre il meglio dai propri acquisti, sia che si tratti di servizi digitali che di beni materiali.