l'annuncio del sindaco

“L’ospedale di Lentini avrà 30 posti letto per la cura dei malati Covid19 ma non per la Terapia intensiva”. Lo afferma il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che anticipa un nuovo piano per fronteggiare l’emergenza sanitaria. “Saranno ospitati pazienti che necessitano di ospedalizzazione – assicura il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – ma non in gravissime condizioni, certamente in uno stato di salute tale da rimanere a casa”.

La situazione sanitaria nel Siracusano non è certamente delle migliori e la prova è emersa nel provvedimento del direttore generale dell’Asp di Siracusa che dispone la convenzione con l’ospedale Cannizzaro di Catania per l’invio di rianimatori ed anestesisti, di cui la rete ospedaliera siracusana necessita.

La carenza, però, era nota già in estate: “con nota del 13 luglio 2020, il Direttore del dipartimento di emergenza ha rappresentato la drammatica situazione in cui versa quest’azienda, chiedendo una soluzione utile allo scopo”. Tre giorni dopo, con una delibera, l’Asp di Siracusa “ha autorizzato la stipula di una convenzione con l’A.O.U. Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania, al fine di reperire dirigenti medici anestesisti e rianimatori”.

Ma lo stesso direttore del Dipartimento di emergenza, “con nota del 25/08/2020, ha ritenuto la convenzione con il Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania efficace ma non bastevole per assicurare i fabbisogni aziendali”.

Ma contro l’Asp si è schierata una forza politica, Lealtà e condivisione che sostiene l’amministrazione comunale di Siracusa. “Ci sono cittadini costretti a rivolgersi al Pronto soccorso, a laboratori privati, a conoscenze personali, se non a mezzi di informazione e ai sindaci per ricevere la dovuta assistenza sanitaria”.

Sul fronte dei numeri, il sindaco di Lentini, ha fornito i dati relativi alla situazione dei contagi nel cosiddetto Triangolo agrumicolo, che comprende i Comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte, nella zona nord del Siracusano. “Sono 356 i positivi nel Triangolo – aggiunge il sindaco di Lentini, Saverio Bosco -, 192 solo a Lentini mentre sono 259 le persone in isolamento”