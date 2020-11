Sono stati 1.926 i tamponi effettuati oggi dai Medici dell’Usca scuola dell’Asp negli Istituti di città e provincia. Confermando la tendenza dei giorni scorsi, i positivi sono stati pochi, soltanto 8. Questa nel dettaglio l’attività di oggi:

Istituto Pitrè 143 – 0 positivi

Istituto Amari Roncalli Ferrara 550 – 3 positivi

Istituto Sferracavallo Onorato 219 -1 positivo

Istituto Alberico Gentili 531 – 0 positivi

Istituto Sciascia (sede decentrata) 55 – 2 positivi

Istituto Comprensivo Meli-Anania di Cinisi 352 – 2 positivi

Istituto Comprensivo Borgetto-Partinico (plesso Rodari) 76 – 0 positivi.

Dal 17 novembre ad oggi, l’Asp ha effettuato nelle scuole 6.208 tamponi, riscontrando 43 positivi (0,72%).

Lo screening proseguirà nei prossimi giorni secondo il seguente calendario:

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

Istituto Falcone

Istituto Antonio Ugo

Istituto Florio/San Lorenzo

Istituto Giovanni XXIII di Terrasini

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

Istituto Comprensivo Politeama

Istituto Comprensivo Manzoni Impastato

Istituto Comprensivo Cruillas

DRIVE IN. Sono stati 946 i tamponi e 64 i positivi oggi nel Drive In alla Fiera del Mediterraneo di Palermo. E’ proseguita di pari passo l’attività anche in provincia:

Ventimiglia di Sicilia: 506 tamponi – 1 positivo

Scillato: 104 – 2 positivi

Caccamo: 286 tamponi – 0 positivi

Blufi: 71 – 0

Balestrate-Trappeto: 343 – 1 positivo.

Finora l’Asp di Palermo ha effettuato in provincia di Palermo 16.027 tamponi con 407 positivi, mentre sono 28.712 i tamponi e 2.081 i positivi nel Drive In della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Qui di seguito il calendario degli screening nei prossimi giorni:

26 novembre-1 dicembre (31 Comuni)

Giovedi’ 26 novembre: Misilmeri, Caltavuturo, Aliminusa, Collesano, Gangi, Roccamena.

Venerdì 27 novembre: Ciminna, Misilmeri, Camporeale, Montelepre, Roccapalumba, Castellana.

Sabato 28 novembre: Carini, Lercara Friddi, Terrasini, Petralia Sottana, Marineo, Giuliana, Borgetto.

Domenica 29 novembre: Partinico, Termini Imerese, Castronovo, Godrano, Santa Flavia, Campofiorito.

Lunedì 30 novembre: Corleone, Valledolmo, Trabia, Contessa Entellina.

Martedì 1 dicembre: Bisacquino, Cerda.

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi ai Drive In muniti – oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato.