L'emergenza sanitaria

Prosegue in città e provincia la campagna attiva per la ricerca del coronavirus dell’Asp di Palermo, impegnata anche nello screening effettuato direttamente nelle scuole. Sono 918 i tamponi effettuati oggi in modalità Drive In alla Fiera del Mediterraneo con 56 positivi, sottoposti nella stessa sede al “molecolare” come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva. Dal 30 ottobre ad oggi i medici dell’Asp di Palermo, in collaborazione con l’esercito, hanno effettuato 27.766 tamponi e riscontrato 2.107 positivi.

In provincia, ieri sono stati, invece, effettuati 454 tamponi a Baucina (9 positivi) e 131 a Cefalà Diana (nessuno positivo).

Il bilancio complessivo delle attività di screening in città e provincia è di 42.389 tamponi e 2.416 positivi.

CALENDARIO. Alla consueta attività alla Fiera del Mediterraneo (9-16), domani (mercoledì 25 novembre), il programma prevede screening in modalità Drive In a Ventimiglia di Sicilia (ore 9-16); Scillato (9-16); Caccamo (9-16); Blufi (9-16); Balestrate-Trappeto (con sede all’area mercatale di Balestrate 9-16).

Per ottimizzare e velocizzare le operazioni si chiede agli utenti di presentarsi ai Drive In muniti – oltre che di tessera sanitaria e documento di riconoscimento – anche del foglio di consenso informato stampato, compilato e firmato.

Il modulo si può scaricare al seguente link del sito dell’Asp di Palermo:

http://www.asppalermo.org/Archivio/circolari/Coronavirus/QUESTIONARIO%20COVID_nuovo%20versione%20rev.pdf.

SCREENING SCUOLA. Sono stati 6 gli Istituti nei quali i medici dell’Usca Scuola dell’Asp hanno oggi effettuato lo screening con 1.090 tamponi e 10 positivi.

Istituto Rita Levi Montalcini: 73 tamponi – 0 positivi

Istituto Gioberti 178 tamponi – 2 positivi

Istituto Giuliana Saladino: 342 tamponi – 3 positivi

Istituto Leonardo Sciascia: 96 tamponi – 1 positivo

Istituto Borgese: 347 tamponi – 4 positivi

Istituto Renato Guttuso di Carini: 54 tamponi – 0 positivi

Il bilancio complessivo, finora, è di 4.210 tamponi e 34 positivi (0,69%)

Qui di seguito il calendario dei prossimi giorni

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

Istituto Uditore Setti Carraro

Istituto Amari Roncalli Ferrara

Istituto Sferracavallo Onorato

Istituto Alberigo Gentile

Istituto Comprensivo Meli-Anania di Cinisi

Istituto Comprensivo Borgetto-Partinico (plesso Rodari)

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE

Istituto Giovanni XXIII

Istituto Falcone

Istituto Antonio Ugo

Istituto Florio/San Lorenzo

Istituto Giovanni XXIII di Terrasini

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

Istituto Comprensivo Politeama

Istituto Comprensivo Manzoni Impastato

Istituto Comprensivo Cruillas