Emergenza Covid e la riapertura delle scuole, Orlando “Solo in presenza di condizioni di garanzia e sicurezza” (VIDEO)

Redazione di

25/11/2020

Il sindaco Leoluca Orlando ha preso parte stamattina, insieme con i sindaci delle altre 13 città metropolitane, ad una videoconferenza con la Ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina durante la quale si è parlato dei diversi temi legati al funzionamento in sicurezza del sistema educativo nel periodo di emergenza Covid-19. Il sindaco ha sottolineato “la centralità del sistema scolastico e della funzione sociale delle scuole che va tutelata affinché le attività proseguano in sicurezza per gli studenti e per il personale. Il sindaco ha chiesto al Ministro che da parte del Governo nazionale siano elaborate al più presto direttive congiunte dei Ministeri dell’istruzione, della salute e dei trasporti al fine di razionalizzare gli interventi di Regioni, Asp e Comuni ispirati ad uniche linee guida e nel rispetto delle rispettive competenze”. Sul fronte della prevenzione della diffusione dei contagi, il Sindaco ha inoltre sottolineato “l’importanza di diffondere e potenziare l’attività di screening di massa rivolto alla popolazione studentesca di tutte le età e al personale, oltre che il potenziamento, anche con risorse dedicate, dei servizi di trasporto pubblico rivolti alla popolazione studentesca.” Per quanto riguarda la didattica, in particolare per le scuole superiori, il Sindaco ha chiesto che si valuti la possibilità di coniugare didattica a distanza con didattica in presenza,” anche per tenere conto delle esigenze peculiari dei giovani studenti con disabilità e per superare le difficoltà di accesso al digitale di molte famiglie.” “Ho sollecitato regole chiare e regole certe per fronteggiare il rischio di pandemia con uno screening dedicato che sia esteso a tutte le scuole. Si valuti aperture scuole in presenza di condizioni di adeguato sistema di garanzia e di accertamento sanitario anche sul sistema dei trasporti. Bisogna coinvolgere tutte le istituzioni competenti attorno a questo bene primario che è la scuola” ha sottolineato Orlando.

