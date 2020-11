l'opinione del coordinatore regionale di diventerà bellissima gino ioppolo

“Mi spiace molto che deputati di lungo corso, alcuni carichi di legislature, abbiano assunto questa posizione non responsabile, direi rabbiosa, presentando una mozione di censura a Ruggero Razza – a cui va la totale solidarietà politica mia e di tutto il nostro movimento- scambiando in piena pandemia l’esercizio dell’opposizione con una propaganda pretestuosa contro il governo della Regione, l’assessore alla Salute e il Presidente Musumeci, i quali nella gestione di questa fase così difficile hanno solo grandi meriti, in termini di tutela della salute e della vita dei siciliani, come i fatti dimostranno”.

Lo afferma Gino Ioppolo, Coordinatore regionale di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Non so come un esecutivo, come quello precedente Crocetta-Cracolici, avrebbe affrontato questa emergenza storica, ma è facile immaginarlo. In questo quadro desolante, a un documento di sfiducia senza fondamento, l’opposizione Pd-M5S- forze che hanno accantonato le reciproche contumelie politiche- brilla solo per la inammissibile condotta di non smuovere un dito, anche dai banchi di minoranza, per contribuire a fare fronte a una crisi sanitaria senza precedenti. Una condotta, questa sì, che merita una forte censura politica da parte del popolo siciliano”.

Intanto si è tenuta ieri, in commissione Salute all’Ars, l’audizione di Razza e del direttore generale dell’assessorato Salute, La Rocca, sui posti letto destinati ai malati Covid.

“Chiarezza sui posti letto? Manco per sogno. Dall’assessore Razza nessun dato, ma solo una sterile, e a tratti patetica, difesa d’ufficio del suo dirigente La Rocca. Chi si illudeva che da questo governo, che ha fatto della mancanza di trasparenza la sua bandiera, arrivassero precise e dettagliate spiegazioni, è servito”.

Lo hanno affermato a margine dell’audizione i deputati regionali del M5S Giorgio Pasqua, Francesco Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca, componenti della commissione Salute dell’Ars.

Molto critica la loro posizione. “Avremmo voluto – hanno dichiarato i deputati – far vedere ai cittadini coi propri occhi questa magistrale esibizione di arrampicata sugli specchi messa in atto dall’accoppiata Razza-La Rocca, ma purtroppo la nostra richiesta di diretta streaming, come ampiamente previsto, non è stata autorizzata da Miccichè. Certo, se bastasse occultare le cose per vincere la guerra contro il virus, il Covid in Sicilia sarebbe già defunto da un pezzo”.