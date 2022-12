Morto il giornalista Mario Sconcerti, aveva 74 anni

17/12/2022

Ancora un lutto nel mondo del calcio dopo quello per Sinisa Mihailovich. E’ la volta del giornalismo sportivo con la morte di Mario Sconcerti. All’età di 74 anni scompare Mario Sconcerti, una delle più prestigiose e note firme italiane, attualmente al Corriere della Sera, ma con lunghi e importanti trascorsi anche a Repubblica e al Corriere dello Sport.

Sconcerti e il passaggio del Palermo al City Group

Il giornalista fiorentino aveva accolto con molto favore l’operazione che ha condotto i colori rosanero sotto le insegne del City Group. Questa la dichiarazione rilasciata la scorsa estate al sito calciomercatoweb:

“A mio modo di vedere il colpo più grande del mercato è stato l’acquisto del Palermo da parte del fondo sovrano saudita, lo stesso che è proprietario del Manchester City. Se gli arabi avessero acquistato l’Inter o il Milan sarebbe stato non solo auspicabile ma anche una notizia bandiera di un’intera estate. La differenza fa parte non del calcio ma di come viene interpretato in base ai bacini di utenza. Che è una visione ottima, ma non reale delle cose che accadono. Il Palermo sarà entro cinque-sette anni una delle squadre più forti della serie A, ma non credo se lo augurino in molti”