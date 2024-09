E’ morto a 88 anni Franco Lena, imprenditore nel settore edile e proprietario dell’Abbazia Sant’Anastasia, Wine Resort di Castelbuono. Oltre 45 anni fa,

Lena acquisì l’azienda e avviò la rivoluzione vinicola nelle Madonie, già negli anni ’80. Enologi di fama come Giacomo Tachis e Riccardo Cotarella hanno lavorato per la sua azienda. Tachis, nel 1994, contribuì a rendere famosi i vini dell’Abbazia, mentre Cotarella, un maestro riconosciuto a livello mondiale, ha curato undici vendemmie per l’Abbazia Santa Anastasia, elevando ogni etichetta a un prestigio internazionale.

L’Abbazia Sant’Anastasia è uno dei luoghi più belli della Sicilia. Negli ultimi anni, Lena è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie, dalle quali è uscito indenne.

“Francesco Lena è stato un imprenditore visionario – scrive il giornalista Lucio Luca – La sua storia, che sto raccontando in tutta Italia da qualche mese, è la fotografia più nitida di cosa sia la Sicilia. Una terra nella quale nulla è mai ciò che sembra. E dove i buoni spesso sono cattivi e i cattivi qualche volta sono buoni.

L’ingegner Lena, che non era felicissimo del fatto che avessi scelto lui per raccontare la notte dell’antimafia in antitesi al gruppo di potere nel cuore del Palazzo di giustizia di Palermo, era un falso cattivo che in realtà era buono, perseguitato da buoni che in realtà erano cattivi. Sono felice di averlo conosciuto. Adesso riposi in pace. Un abbraccio forte a Gianfranco Jfk Lena e Stefania Lena”.