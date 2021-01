Si è spento uno dei padri fondatori del PCI, aveva 96 anni

Siciliano di nascita, iniziò la carriera politica come deputato regionale nel 1951

Fu anche direttore de L’Unità e del Riformista

Cordoglio da tutto il mondo politico italiano

E’ morto Emanuele Macaluso, storico dirigente del Pci e considerato da tutti in Sicilia e non solo uno dei padri fondatori del Partito comunista Italiano. Aveva 96 anni e nonostante ciò non faceva mancare, di tanto in tanto, le sue puntate critiche sulle vicende politiche siciliane e italiane.

Già iscritto al Partito Comunista d’Italia prima della caduta del Regime fascista, fu dirigente sindacale della Cgil. Iniziò la sua carriera politica nel 1951 come deputato regionale siciliano del Partito Comunista Italiano. Parlamentare nazionale per sette legislature (1963-1992), fu anche direttore de l’Unità dal 1982 al 1986 e ultimo direttore de Il Riformista dal 2011 al 2012. Quando il Pci si sciolse, aderì al Pds. Concluse la sua esperienza parlamentare nel 1992.

Macaluso fu anche uno dei promotori della nascita della giornata in ricordo dei sindacalisti uccisi pe rmano criminale. Fino a che ne evve le forze non fece mai mancare la sua presenza alle commemorazioni della resistenza e a Portella delle Ginestre

“Si è spento il faro. Resta la scintilla. Per quel poco di luce che ha fatto o che farà, nella mia vita, la luce è sua”. Lo scrive in un post su Facebook il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano a proposito della morte di Emanuele Macaluso.

“È con cordoglio che diamo l’ultimo saluto a Emanuele Macaluso, un uomo che con la passione e la sua viva intelligenza ha attraversato la storia italiana. Mancheranno, ora più che mai, la sua voce critica, le analisi lucide e coraggiose”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva, che aggiunge: “Con Macaluso scompare non solo un protagonista della sinistra, ma uno sguardo attento ai cambiamenti, al riformismo, al futuro”.

“Si spegne con Emanuele Macaluso un amico, un saldo interlocutore della ‘Strada degli scrittori’, una voce eretica capace di tradursi in un’aristocrazia di pensiero specchiata nella storia e nei libri di un padre nobile della sinistra e della vita politica italiana. Ricordiamo commossi il protagonista di una epopea che ha come fulcro iniziale la sua Caltanissetta, dove negli Anni Quaranta contribuì a creare le condizioni per un riscatto dal fascismo centrato sulla convergenza delle componenti popolari, da quella comunista a quella cattolica. In rapporti con Vittorini e Sciascia, dirigente sindacale negli anni di Portella della Ginestra, Macaluso ha fatto della lotta alla mafia e al terrorismo, delle battaglie per il Mezzogiorno e dell’attenzione verso gli ultimi una ragione di vita finalizzata alla formazione di una salda coscienza civile. E’ l’impegno sul quale proseguiremo, grati al compagno di strada che ha ispirato e sostenuto tante nostre iniziative” dice Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli scrittori”