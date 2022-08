Lutto a Palermo, muore a 84 anni il fondatore di Kemeco Pietro Murania

Redazione di

14/08/2022

Lutto che colpisce non solo il mondo dell’imprenditoria siciliana ma anche lo sport dell’Isola, che perde uno dei suoi protagonisti. È morto a 84 anni l’imprenditore palermitano Pietro Murania, patron di Kemeco, fondata negli anni Settanta, famosa azienda produttrice di marchi di igienizzanti come Rio Casa Mia e Rio Bum Bum.

La passione per lo sport

Murania, oltre ad essere un imprenditore famoso in tutta Italia e non solo per la sua attività, ha legato il suo nome per tanto tempo allo sport, soprattutto alla pallavolo. Dall’esperienza forse più famosa, la Rio Marsì Palermo alla Pallavolo Aragona, realtà che hanno giocato ad altissimi livelli.

Il cordoglio dei social

Il presidente della Fipav Sicilia (Federazione italiana pallavolo) sui social ha salutato Murania: “Pietro era davvero un grande amico prima che uno sponsor. Un esempio dirigenziale per molti di noi. Ne abbiamo passate tante insieme e porterò sempre con me il ricordo di un grande amico ed imprenditore”.

Pallavolo Aragona ricorda Murania come “persona discreta, semplice, umile e generosa come solo i più grandi lo sono, lascia un vuoto incolmabile tra chi lo ha conosciuto e tra tutti gli amanti dello sport, non solo siciliano ma nazionale”.