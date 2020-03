Si cerca di risalire a chi ha portato il virus nella struttura

E’ morto all’ospedale di Partinico Carmelo Pecoraro di 90 anni di Vicari uno dei 9 anziani assistito nella Rsa Villa delle Palme di Villafrati (Pa), risultato positivo al coronavirus e portato in ospedale.Il decesso è avvenuto questo pomeriggio, La morte è stata comunicata dall’Asp di Palermo.

“Il nostro concittadino si trovava nella struttura di Villafrati da alcuni mesi – afferma il sindaco di Vicari Antonio Miceli – Le sue condizioni si sono aggravate”.

Nella struttura per anziani in sedici erano risultati positivi dopo i primi campioni. L’Asp poi aveva iniziato un controllo a tappeto ai 60 anziani assistiti e ai 75 dipendenti.

“Stiamo ancora aspettando l’esito dei tamponi – dice il sindaco di Villafrati Francesco Agnello – Mi dicono che dovrebbero arrivare nelle prossime ore”.

In questi giorni si sta cercando di individuare chi abbia potuto portare il virus nella struttura. Ci sono diverse ipotesi che si stanno seguendo anche per cercare di individuare i possibili casi sospetti in zona. Si parla di qualcuno arrivato dal nord Italia che è andato a trovare il nonno o anche di qualche giovane che stava svolgendo attività tirocinio dentro la struttura.