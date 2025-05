Segesta (in greco antico: Ἕγεστα) fu un’antica città elima situata nella parte nord-occidentale della Sicilia che abbraccia la provincia di Trapani.

La vecchia città sorge sul Monte Barbaro, nel territorio comunale di Calatafimi Segesta, nel libero consorzio comunale di Trapani, a pochi chilometri da Segesta provenienti da Palermo si possono incontrare Alcamo e da Castellammare del Golfo con le sue meravigliose spiagge.





In data 1 Giugno 2025 il gruppo “Passione…auto e moto d’epoca Palermo” prenderà parte ad un mostra statica di veicoli d’epoca presso il Parco Archeologico di Segesta colorando con i mezzi d’epoca lo sfondo dell’intera valle. Le auto partendo da Palermo alle 8.30 circa, percorreranno tutta la costa in autostrada giungendo presso il Parco Archeologico alle ore 10. Lì sosteranno per l’intera giornata per essere ammirate da tutti i presenti che quel giorno, approfittando del ponte del 2 giugno, saranno lì per ammirare le bellezze Siciliane…. non solo auto, ma all’interno del parco si potranno gustare anche delle prelibatezze locali. Nel primo pomeriggio le auto riprenderanno la strada per ritornare alle località di partenza.

Luogo: Parco Archeologico di Segesta , CALATAFIMI, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Mostra

Ora: 10:00

