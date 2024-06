All’ospedale Civico di Palermo

Incidente stradale a Monreale (Palermo). Un giovane di 20 anni è caduto rovinosamente con il suo scooter Sh sulla strada provinciale 69 in direzione del capoluogo. Ha perso il controllo del mezzo nei pressi della curva San Ciro ed è finito contro il guard rail. È riuscito ad arrivare ancora in vita all’ospedale Civico grazie al nuovo servizio organizzato dal 118.

Decisivo il soccorso con l’auto medica

Spesso ormai le ambulanze arrivano senza medico a bordo. Quando ci sono casi gravi c’è sempre pronta un’auto medica con un rianimatore che interviene da supporto. In questo caso l’arrivo del medico è stato fondamentale. Il giovane che aveva perso conoscenza è stato intubato e così si è cercato di ridurre i danni neurologici che sono tra le prime cause della morte in questi casi. Il giovane è stato ricoverato in neurochirurgia. La prognosi è riservata.

Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, quelli della polizia municipale per regolare il traffico e per eseguire i rilievi.

Incidente tra una mini-moto ed un auto, dodicenne ricoverato

Un mese fa, un ragazzo di 12 anni di Misilmeri, nel Palermitano, si trova ricoverato in gravissime all’ospedale dei Bambini dopo essere stato investito mentre si trovava a bordo di una mini moto da un’auto guidata da un giovane di 27 anni. L’impatto è stato violento.

L’incidente è avvenuto in centro in paese. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il piccolo in ospedale. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il giovane alla guida non era sotto l’effetto di alcool e droga. Per chi ha assistito all’incidente pare sia stato una tragedia. Uno scontro del tutto fortuito.

Incidente al ponte di Bonagia, uno dei mezzi finisce ribaltato

Attimi di paura, il giorno precedente, al ponte di Bonagia, a Palermo. Questo pomeriggio, intorno alle 16, si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto nei pressi dell’incrocio di via Nicolò Azoti. Per cause ancora da chiarire, uno dei due mezzi (una Fiat Panda nera) è finito ribaltato sulla sede stradale. L’altro, una Smart, ha invece terminato la sua corsa contro un muro. Sarebbero tre i feriti, trasportati per accertamenti all’ospedale Civico di Palermo.

Sul posto è immediatamente giunto il personale dei vigili del fuoco, allertato da alcuni passanti presenti in zona. Il personale del 115 ha provveduto a tirare fuori i passeggeri dall’auto finita sottosopra. A coadiuvare il lavoro di soccorso anche i mezzi del 118. Sarebbero tre le persone rimaste ferite in seguito all’impatto verificatosi al ponte di Bonagia (l’uomo alla guida, la moglie e il figlio). Non sono ancora note le condizioni dei passeggeri, i quali sono stati trasportati all’ospedale Civico di Palermo per accertamenti. Sul posto anche il personale di pulizia stradale e dell’infortunistica, il quale adesso avrà il compito di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L’auto ribaltata è stata delimatata da alcuni coni di segnalazione, ma la sede stradale disponibile per i mezzi in transito ha subito delle riduzioni. Il traffico ha avuto dei rallentamenti per un paio d’ore. Una volta conclusi i rilievi, i mezzi sono stati portati via con un carroattrezzi.