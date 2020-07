Le indagini degli agenti del commissariato Mondello

La tragedia non si è verificata solo per la prontezza del ragazzo di 14 anni che ha visto quel motoscafo guidato da un uomo di 46 anni che gli veniva addosso e non si è fermato.

Ecco come è stata ridotta la tavola da surf se ci fosse stato sopra il ragazzo sarebbe stata una tragedia. Gli agenti del commissariato Mondello hanno fatto scattare le indagini e sono riusciti a rintracciare il diportista che è stato denunciato e rischia anche il ritiro della patente nautica chissà per quanto.

Tutto è avvenuto domenica pomeriggio nel golfo di Mondello. Il ragazzo di 14 ani finito in acqua è stato aiutato dal altri surfisti e altri bagnanti a tornare a riva.

Il ragazzino, come raccontato successivamente ai poliziotti, avrebbe visto venirgli incontro a velocità sostenuta un motoscafo, il cui pilota non avrebbe rallentato nonostante la presenza in rotta del surf.

Per scampare al sicuro impatto, il 14enne si è gettato in acqua e si è allontanato il più possibile dal punto di scontro, la cui violenza ha frantumato in più parti la tavola da surf rimasta in balia delle onde e del natante.

Gli agenti, anche grazie ad una parte della targa del motoscafo fornita dalla vittima e dal testimone, sono riusciti a risalire al pilota del mezzo, raggiunto in un rimessaggio non distante dal luogo dello scontro.

Il natante, così come ciò che resta della tavola da surf, è stato “tirato a secco” per rilievi tecnici e posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I controlli nella zona di Mondello e Sferracavallo contro le guide spericolare di imbarcazioni e moto d’acqua saranno intensificati. Controlli anche nella zona orientale di Palermo tra Altavilla, Casteldaccia e Porticello dove le moto d’acqua sfrecciano in modo pericolo sempre troppo vicini a riva.