Gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato un gazebo abusivo di un pub e elevato nelle vie Spinuzza e Valenti quasi 13 mila euro di verbali.

Sequestrato gazebo in via Spinuzza

Il sequestro del gazebo è avvenuto in via Spinuzza. La struttura era stata realizzata senza autorizzazione e il certificato di collaudo statico, il certificato di idoneità statica, l’autorizzazione antisismica e quella della soprintendenza ai Beni Culturali. Occupava una vasta porzione di suolo pubblico, tra sede stradale e marciapiede, causando gravi problemi per la sicurezza pubblica e incompatibile con via Spinuzza, sottoposta a vincolo monumentale.

Al titolare denunciato per la struttura abusiva sono state comminate sanzioni amministrative per 1.773 euro.

Sequestrato locale in centro a Palermo

Un secondo locale sempre in via Spinuzza e Valenti gli agenti della polizia municipale hanno sequestrato l’attività perché era senza autorizzazioni amministrative e fiscali, e perché invadeva arbitrariamente una porzione di area pubblica al fine di trarne profitto. Circa 10 mila euro di multe al titolare che è stato denunciato.

Ragazzo di 16 anni alla guida di una Fiat Panda

Nel corso dei controlli i poliziotti della municipale hanno bloccato una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 16 anni. L’auto è stata sequestrata per guida senza patente, con verbale di 5 mila euro, l’incauto affidamento del genitore proprietario del veicolo con verbale di 397 euro e la revisione scaduta, con 173 euro.