Una rissa in via Giuseppe Mazzini e momenti di tensione davanti alla discoteca Country si sono registrati sabato sera a Palermo. Gli agenti di polizia sono intervenuti per una lite in strada fra i locali, in zona Politeama, e per alcuni tafferugli durante un evento nel locale di viale dell’Olimpo.

Per la rissa hanno chiesto l’intervento dei poliziotti i residenti e i commercianti. A darsele sono stati una trentina di ragazzi che si sono affrontati tra calci, pugni, colpi di casco e bottigliate. Nel giro di pochi minuti sono intervenute diverse pattuglie dell’ufficio prevenzione generale a sirene spiegate ma, al loro arrivo, i protagonisti della scazzottata erano già scappati e non c’era nessuno che avesse bisogno di un’ambulanza. Nella discoteca i poliziotti sono stati costretti a interrompere la serata.

Gli agenti sono intervenuti perché c’era una ressa all’ingresso e altri tafferugli all’interno, con i buttafuori in difficoltà a gestire circa un centinaio di giovani che cercavano, pur di non pagare, di sfondare le porte ed entrare con prepotenza.

Il tutto mentre all’ingresso c’era altrettanta gente che è rimasta fuori pur avendo acquistato il biglietto. I tafferugli sono continuati sia nella sala da ballo che nei privè, costringendo i poliziotti, per evitare il peggio, a intimare al proprietario del Country di interrompere l’evento e fare uscire le centinaia di persone che si trovavano all’interno del locale.