Continua senza soste l’attivitá di controllo predisposta dal Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese, sulla movida notturna, nei locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti del Caep – nucleo controllo attivitá produttive hanno eseguito gli accertamenti in 5 attivitá; 3 in via Sedie Volanti, al quartiere Capo e le altre due rispettivamente in largo Cavalieri di Malta e via Maqueda.

Sono state riscontrate irregolaritá corrispondenti ad oltre 12.000 euro di sanzioni e denunciati 2 titolari all’autoritá giudiziaria per l’ occupazione abusiva in totale di circa 77 metri quadrati di di suolo pubblico.

Le sanzioni di maggiore importo, pari a circa 8000 euro, sono state comminate ad un market di via Maqueda dove dopo la mezzanotte, nonostante vietato dalla normativa vigente, si somministravano bevande alcoliche e superalcoliche. Inoltre il titolare non esponeva al pubblico I prezzi di vendita e le tabelle alcolemiche ed era sprovvisto dell’apparecchiatura dell’alcol test, da mettere a disposizione degli avventori.

Quest’ultima mancava anche in un locale di via Sedie Volanti 19 , oltre alla tabella indicante gli orari di apertura/chiusura del locale e la mancata autorizzazione dell’installazione della tenda solare. Medesima violazione riscontrata al civico 26 della stessa via, oltre alle sanzioni per mancato possesso di autorizzazione sanitaria per la somministrazione all’esterno del locale, peraltro realizzata occupando abusivamente con tavoli e sedie circa 50 metri quadrati di suolo pubblico, pari a circa il cinquanta per cento della sede stradale. Per questa irregolaritá oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, il titolare é stato denunciato all’autoritá giudiziaria. Ancora in via Sedie Volanti, al civico 30 gli agenti hanno riscontrato la mancata autorizzazione di una tenda solare e della tabella recante gli orari di apertura/chiusura del locale. Inoltre il titolare é stato denunciato per l’occupazione abusiva di circa 27 metri quadrati di suolo pubblico, in pratica circa la metá della sede stradale.

Infine, in largo Cavalieri di Malta le irregolaritá riscontrate hanno riguardato la mancata autorizzazione di una tenda solare e la mancata esposizione della tabella recante gli orari di apertura/chiusura del locale, come previsto dalla normativa vigente.