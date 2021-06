Intervento la scorsa notte di numerose auto delle forze dell’ordine in piazza Giovanni Meli a Palermo. Chiuse piazza Sant’Anna, alcune zone della Vucciria e piazza Magione, in tantissimi si sono ritrovati nella zona alle spalle della chiesa di San Domenico a proprio in piazza Giovanni Meli e nelle vie limitrofe.

Ancora ben oltre la mezzanotte c’era numerosi giovani, come raccontato da diversi residenti. Sono intervenute le auto della polizia e i giovani sono stati allontanato. “Ormai sono settimane che qui nella zona del centro registriamo questi assembramenti – dice Fabrizio Sanfilippo presidente nazionale del movimento dei diritti – Non basta chiudere alcune zone della movida. Noi da tempo che qui siamo prigionieri in casa nostra. Serve una regolamentazione anche dopo la pandemia. Regolamentazione che non c’è mai stata, Ieri notte ancora a mezzanotte e mezza c’era tantissima gente per strada”.

Il coprifuoco ben oltre la mezzanotte nel capoluogo siciliano è scattato con diverse ore d’anticipo.

Le altre zone della movida sono state presidiate dalle forze dell’ordine. Erano impegnati polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale come disposto dalla prefettura.