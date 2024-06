I giudici della seconda sezione del Tar di Palermo presieduta da Federica Cabrini hanno deciso di affrontare i ricorsi sul regolamento della movida di Palermo direttamente nel merito. L’udienza è fissata ad ottobre. E’ questo quanto deciso in sede cautelare nel ricorso presentato dalla dall’impresa individuale Sgs Giochi di Pistoia Salvatore e dalle società Start Games ssrl, Talos srl, Aster Games srl ed Euromatic srl, assistiti dagli avvocati Valentina Castellucci e Giorgio Troja.

Il provvedimento

Alla luce dei provvedimenti e della nuova ordinanza emessa dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla le sale Bingo resteranno aperte fino all’una di notte nei giorni feriali e alle due nei festivi. Le sale giochi e le sale scommesse autorizzate dalla questura di Palermo con le slot machine dalle 10 alle 24 fino a quanto il Tar non deciderà nel merito se accogliere o meno i ricorsi presentati. E’ stato presentato un secondo ricorso contro il regolamento della movida presentato dalla società Cdm Entertainment srl, assistita dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi. Anche questo sarà affrontato nel merito a ottobre.

Risse nella movida

Risse e aggressioni anche senza motivi apparenti provocate dalla baby gang che si divertiva così. Si chiama “disco gang” l’operazione con la quale la Polizia di catania ha identificato e arrestato sei giovanissimi che ritiene appartengano ad una sola baby gang che terrorizzava le serate del Catanese.

L’operazione disco gang

Dopo lunghe indagini che hanno preso spunto dagli eventi dell’11 febbraio scorso in una discoteca la Polizia di Stato ha eseguito, adesso, un’operazione, traendo in arresto sei giovanissimi catanesi, facenti parte di una baby-gang, dedita a violente aggressioni all’interno di discoteche cittadine.

Le aggressioni a vittime scelte a caso

Gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica etnea, hanno ricostruito la dinamica dei pestaggi, effettuati ai danni di vittime prese di mira per futili motivi o anche senza un’apparente ragione, in occasione di serate della movida catanese. Nel medesimo contesto esecutivo sono stati notificati ai destinatari della misura altrettanti D.A.Spo. Willy emessi dal Questore di Catania.

Le risse in discoteca

Quella delle risse in discoteca è una piaga non nuova per la città di Catania. già nel 2022 la Polizia di Stato di Catania aveva eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone.

Like this: Like Loading...