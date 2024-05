Indaga la polizia

Nuova aggressione da parte di una baby gang in centro a Palermo, stavolta a due passi dalla prefettura. Un gruppo di ragazzini, secondo un copione già visto altre volte, hanno inseguito e picchiato quattro giovani tra i 17 e i 27 anni senza un reale motivo. L’aggressione è avvenuta fra piazza XIII Vittime e via Cavour.

Due fratelli sono stati picchiati. Il più grande di 27 anni preso a calci e pugni dal branco. Nel corso dell’aggressione ha sbattuto la testa. E’ stato necessario il trasporto all’ospedale Buccheri La Ferla per eseguire i controlli e le medicazioni tra cui una tac. In soccorso è arrivato il fratello di 17 anni. Per lui qualche escoriazione al volto e al collo.

Un terzo amico è stato preso a calci e pugni. Queste aggressioni il sabato sera si ripetono con una certa frequenza. Era già successo in via Ruggero Settimo e in via Cavour nella zona del Teatro Massimo. Il branco dopo aver colpito fugge sempre in direzione di Borgo Vecchio. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta passando al setaccio le immagini delle videocamere che nella zona sono parecchie.