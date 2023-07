Controlli a tappeto contro la movida selvaggia a Palermo non solo dal punto di vista della sicurezza ma anche sotto il profilo autorizzativo e sanitario. La Polizia Municipale ha effettuato una serie di verifiche a campione ed a sorpresa.

Sequestrata una pizzeria abusiva

Una pizzeria abusiva è stata sequestrata durante questi controlli nello scorso fine settimana dagli Agenti della Polizia municipale al Capo, nel corso delle verifiche effettuate nella zona della movida.

Il locale, adibito ad asporto di pizze, panini, contorni, con annessa attività di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, era sprovvisto “di ogni titolo autorizzativo comunale, sanitario e fiscale” mentre l’immobile che ospita l’attività “era privo del necessario certificato di agibilità e/o perizia asseverata”.

Nel corso dell’intervento degli Agenti della Polizia municipale è emerso, inoltre, che il titolare, C.A. di 48 anni “era sprovvisto della prescritta SCIA di preparazione ed asporto di alimenti (Verbale di 3.098 euro)”, di quella “sanitaria (verbale di 3.000 euro)”.

Non solo abusivismo ma anche irregolarità e carenze sanitarie

Sono state riscontrate “gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie”, con l’elevazione di un verbale di accertamento e la somministrazione di due contravvenzioni da 2.000 euro ciascuna anche per la mancanza del prescritto Piano di Autocontrollo HACCP.

Al termine dei controlli la Polizia municipale ha provveduto anche al sequestro Amministrativo Cautelare del Pubblico Esercizio, con apposizione dei sigilli. Lo scorso primo giugno la medesima ditta aveva subito un analogo sequestro in un altro locale della zona.

Controlli dei Nas alle Eolie

Il problema della movida selvaggia non è solo palermitano. Nel corso della stagione estiva sono tanti i controlli effettuati dalle varie forze dell’ordine.

Alimenti non commestibili e varie altre irregolarità sono stati riscontrati anche altrove. Nei territori delle Isole Eolie blitz dei Nas in varie attività pubbliche, affollate in questi giorni da migliaia di turisti.

Con il supporto di personale delle stazioni carabinieri di Lipari e Salina sono state effettuate numerose ispezioni. Ad essere accertate 7 irregolarità prevalentemente amministrative.

