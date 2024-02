Continua la riorganizzazione dell’Mpa nella provincia di Palermo, il commissario provinciale Roberto Di Mauro nomina i nuovi commissari.

Al comune di Baucina Giovanni Barone, dipendente ASP; al comune di Capaci Giusto Bologna, dipendente società commerciale. Al comune di Casteldaccia è stato nominato Cosimo Manzella, dipendente pubblica amministrazione; al comune di Gangi Francesco Giaconia, imprenditore. Per i due comuni di Petralia sottana e Petralia soprana la nomina è ricaduta sull’ex sindaco dott. Di Benedetto Alfonso.

Il Patto Mpa Lega

Il ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha chiuso un accordo con l’ex governatore e fondatore dell’Mpa Raffaele Lombardo. Gli autonomisti si federano con i leghisti. Patto che si suggella in un vertice romano e dunque è più che concreta la possibilità che i due partiti presenteranno un’unica lista alle prossime elezioni europee. Dietro l’accordo possibili scenari tutti siciliani per mantenere gli equilibri politici a Palazzo d’Orleans.

Le manovre di palazzo

Questo patto federativo potrebbe infatti rimescolare le carte, tenendo conto dei numeri dei rappresentanti dei due partiti. Tutto si rimette in discussione e quel che appariva scontato ora non lo è più.

L’ufficializzazione

In una nota l’Mpa ha ufficializzato l’incontro tra Salvini e Lombardo a Roma. E’ stata l’occasione per fare il punto sui diversi dossier legati alla Sicilia, a partire dallo sviluppo infrastrutturale dell’isola. Ribadito l’impegno per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, priorità del ministro Salvini e del governo, nonché bandiera programmatica del Mpa sin dalla sua nascita, e sottolineata la determinazione per intervenire sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali necessarie per eliminare il gap dell’isola con il resto del Paese.

Un patto fondato proprio sugli obiettivi

Infrastrutture tutte già previste nel patto federativo siglato tra i due movimenti nel 2020, che riceve un nuovo slancio. Si fonda infatti su una linea programmatica comune che costituisce la base dell’accordo integrativo, che vedrà, tra le altre, Lega e Mpa collaborare nelle varie amministrazioni e correre insieme alle prossime elezioni europee. Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata alla riforma dell’autonomia differenziata. Questione che sarà oggetto di un costante confronto con il ministro Roberto Calderoli. Snocciolati anche i temi legati dello sviluppo economico e dell’ambiente, tematiche cruciali per il Mezzogiorno e la Sicilia in particolare.