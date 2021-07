La moglie dell'automobilista: "Se non lo ricoverano lo picchio"

Viene multato in doppia fila perché blocca altre vetture regolarmente posteggiate e si vendica sottraendo le chiavi delle auto di servizio della polizia municipale buttandole a mare.

È successo ieri sera nel porticciolo di Sant’Erasmo durante i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia a Palermo. Non è andato giù la multa e il conseguente prelievo della vettura, e T.G di anni 49 è andato di tutte le furie.

Per l’automobilista denunciato per minacce, resistenza e danneggiato di beni del Comune. Oltre alla denuncia dovrà anche risarcire il Comune per i danni provocati dal fermo della vettura di servizio che priva di chiave è stata costretta a rientrare al comando con il carro attrezzi. Una volta che è stato multato e dopo la sua sfuriata l’uomo è stato colto da malore ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’uomo non ha avuto neppure la solidarietà della moglie. La donna imbufalita contro il marito pere la sua reazione spropositata ha dichiarato, durante l’intervengo dei sanitari del 118, che era meglio se lo ricoverano perché se no lei l’avrebbe ammazzato di botte.