Mercoledì 12 novembre alle ore 10 presso il Centro ortopedico Ferranti in viale Aiace, 200 a Palermo, si terrà la conferenza stampa del progetto regionale di avviamento agli sport paralimpici Multisport del Cip, finanziato dall’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

L’obiettivo è avvicinare nuovi ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale al mondo dello sport paralimpico, creando nuove occasioni di inclusione e socializzazione.





Luogo: Centro ortopedico Ferranti, viale Aiace, 200, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 10:00

Artista: Multisport Cip

Prezzo: 0.00

