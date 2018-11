Gli agenti del nucleo commercio su area pubblica della Polizia Municipale di Palermo ed i Carabinieri della Stazione Palermo Scalo, hanno sequestrato oltre 450 chili di prodotti ortofrutticoli e frutta secca, a due venditori abusivi, rispettivamente in via Li Bassi, al Villaggio S.Rosalia ed in via La Franca, nei pressi del Policlinico.

Circa 420 chili di prodotti ortofrutticoli, due rastrelliere ed un ombrellone sono stati sequestrati ad un ventottenne, che aveva allestito in via Li Bassi una postazione di vendita senza alcuna autorizzazione amministrativa; nello stesso contesto gli è stata sequestrata la motocarrozzetta “Ape” utilizzata per il trasporto della frutta e contestata la mancata revisione del veicolo.

In via La Franca invece, sono stati sequestrati circa 65 chili di frutta secca ad un venditore abusivo sessantaseienne che utilizzava per la vendita un Piaggio Porter, riscontrato privo di assicurazione, che gli è stato sequestrato.-