L'uomo era accompagnato dal figlio

Dramma questo pomeriggio al cimitero di Sant’Orsola a Palermo. Un uomo di 59 anni si trovava al camposanto insieme al figlio. Davanti alla tomba di un proprio caro si è sentito male ed è morto.

I sanitari del 118 arrivati immediatamente dall’ospedale Civico, a pochissimi minuti dal luogo della tragedia hanno fatto di tutto per salvarlo. Ma per il palermitano non c’è sta nulla da fare.

Sono intervenuti i carabinieri e il medico legale. I rilievi sul corpo hanno confermato che la causa del decesso è stato provocato da un malore e la salma è stata restituita alla famiglia.