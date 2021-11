Tragedia a San Martino delle Scale piccolo centro del Monrealese molto conosciuto e frequentato dai palermitani. Ed è già giallo sul drammatico destino dei due giovani componenti di una famiglia nota nel comprensorio

Giovane donna muore all’improvviso

E’ morta all’improvviso una giovane donna di appena 23 anni. Si chiamava Vittoria Campo ed è stata stroncata da quello che sembra un arresto cardiocircolatorio ovvero un infarto. Nonostante la giovane età il suo cuore ha cessato di battere

Il malore e la corsa in ospedale

La ragazza si è sentita male, poi la corsa verso Palermo per raggiungere il più vicino ospedale ovvero l’ospedale Ingrassia. Arrivata al pronto soccorso per lei, però, non c’è stato nulla da fare ed è deceduta prima che potessero praticarle qualsiasi cura.

Una giocatrice di calcio in perfetta salute

Vittoria era apparentemente una ragazza in piena salute. Era una giocatrice di calcio, si teneva in allenamento e non aveva manifestato alcun tipo di ‘allarme sanitario’ fino al momento del malore seguito dalla morte.

Poche settimane prima la morte del fratello

Per la famiglia Campo si tratta di una doppia tragedia. Appena qualche settimana fa, infatti, era morto anche il fratello di Vittoria. Alessandro Campo venne trovato morto a Favignana in circostanze anche quelle inspiegabili. Sulla morte del giovane avvenuta a settembre la procura di Trapani aprì una inchiesta per accertare cosa avesse condotto al decesso. Alessandro era il fratello maggiore di Vittoria, aveva 25 anni. Fu trovato senza vita in un’abitazione dell’isola dove si era recato per un lavoro stagionale. A chiamare aiuto ed avvertire i soccorsi era stato il suo datore di lavoro, titolare di una struttura ricettiva, allarmatosi non vedendolo arrivare al lavoro. Il ragazzo condivideva la casa con un altro dipendente della stessa struttura, che raccontò di aver lasciato il giovane in casa e a letto dove era rimasto per un malore la cui gravità non era stata percepita da nessuno. Ed è a letto che i sanitari del 118 arrivati insieme ai carabinieri lo hanno trovato ormai senza vita.