Incidente ieri sera a Terrasini

Incidente ieri sera a Terrasini, nel Palermitano, un giovane muore a bordo della sua auto dopo lo schianto contro un muro di recinzione di un’abitazione. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo alla vittima: è morta sul colpo. La vittima si chiama Denys Armenenko, 28 anni.

Auto distrutta

E’ accaduto in via Calarossa ieri sera intorno alle 21, una delle strade principali del paese in entrata e in ingresso. L’uomo, un 30enne di origine Ucraina, era a bordo di una Hyundai e per causa in corso di accertamento ha perso il controllo. Il mezzo è andato fuori strada andando a finire a velocità in un muretto di cemento armato. Il mezzo è andato completamente distrutto e l’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere. Il trentenne muore tra le lamiere contorte della sua auto.

Inutili i soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico hanno estratto dalle lamiere il giovane, i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo. Ma per lui non c’era più nulla da fare. A causa delle gravi lesioni riportate dopo l’impatto è morto sul colpo.

Tre giorni fa altro incidente mortale

Appena tre giorni le strade del Palermitano erano tornate ad insanguinarsi. Era accaduto sulla statale 113 a Carini. Un uomo di 90 anni, Vito Tranchina, a bordo di una moto Ape ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Inutili i tentati di soccorso per la vittima. A tentare di rianimarlo i sanitari di un’ambulanza del 118 ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto, non si è riusciti neanche a portarlo in ospedale. La segnalazione dell’incidente mortale è arrivata intorno alle 22,30 di sabato sera. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto e la moto Ape, per cause ancora in via di accertamento, si sarebbero scontrate all’altezza del supermercato Conad, in zona Serracardillo. A quanto pare uno dei due veicoli sarebbe uscito da una stradina laterale mentre l’altro procedeva in direzione della statale.

