E’ stata identificata solo a tarda ora la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera un via Lanza di Scalea a Palermo. Si tratta della quarta vittima di incidenti ed eventi fra loro non collegati ma avvenuti tutti nella tragica giornata di ieri per le vie della città di Palermo.

La vittima di via Lanza di Scalea

A perdere la vita è stato un uomo identificato solo durante la notte. Si tratta di Filippo La Barbera, di 43 anni. L’incidente mortale è avvenuto tra le strade di Palermo. La vittima era in sella ad uno scooter Piaggio Beverly, ma all’improvviso ha perso il controllo del suo mezzo.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo con il suo mezzo stava percorrendo via Lanza di Scalea e una volta superato il supermercato Il Centesimo, ha perso il controllo della sua moto finendo rovinosamente a terra e perdendo la vita nell’impatto con il suolo.

L’uomo, che abitava nel quartiere Zisa, era diretto verso il centro città e durante il tragitto avrebbe perso il controllo del mezzo Piaggio Beverly senza che sembra ci sia stato contatto alcuno con altri mezzi. il tutto è avvenuto a pochi metri dal supermercato. I sanitari del 118, al loro arrivo, hanno solo potuto constatare il decesso. Sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica che dopo i primi rilievi hanno anche avanzato alcune ipotesi sulle cause dell’incidente.

Ucciso dalla strada malconcia?

Pare che la causa possa essere un avvallamento sull’asfalto proprio in quel punto, che potrebbe aver influito sulla caduta. La Barbera è finito a terra, morendo praticamente sul colpo. naturalmente si tratta solo di una ipotesi che va vagliata e approfondita come con causa dell’incidente il cui esito è stato fatale.

Sono in corso indagini da parte dei vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi che serviranno ad una piàù accurata ricostruzione sulla base dei dati tecnici riscontrati.