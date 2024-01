E’ morto in pochi minuti restando lo scooter e l’asfalto. Inizialmente si era pensato ad un incidente. Poi invece è emerso che l’uomo di 42 anni è morto per un malore.

Si è sentito male mentre si trovava a bordo del suo scooter non lontano dalla stazione centrale, si è accasciato sull’asfalto e non si è più ripreso.

La vittima

Un uomo di 42 anni, R. E., è morto ieri sera in via Perez, quasi all’altezza di via Carlo Pisacane, dove i sanitari del 118 sono intervenuti raccogliendo l’allarme lanciato da alcuni residenti che avevano visto la scena. Nonostante le manovre tentate per rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare.

Intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno eseguito i primi rilievi in attesa dell’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Sul corpo dell’uomo, trovato sul ciglio della strada tra due auto parcheggiate, non sono stati individuati segni di violenza e dunque l’ipotesi più accreditata è quella del decesso per cause naturali. Il magistrato di turno, informato dell’accaduto, non ha ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti e così ha disposto la restituzione della salma alla famiglia.

Un’altra morte nel catanese

Un’altra vittima è stata registrata nelle ultime ore nel catanese a causa di un futile incidente. Cade da un muretto mentre raccoglie le olive e muore. Tragica fatalità nel Catanese, vittima un uomo di 77 anni. I soccorsi seppur immediati si sono rivelati inutili. L’anziano è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni provocate dall’impatto.

Ha perso l’equilibrio

L’incidente si è verificato a Santa Maria di Licodia, in contrada Poggio dell’Aquila. L’uomo pare si fosse arrampicato su un muretto per raccogliere le olive nel proprio appezzamento di terreno. Avrebbe perso l’equilibrio cadendo al suolo e battendo con violenza la testa. Il 77enne ha subito perso conoscenza, la moglie che era con lui ha chiamato i soccorsi. L’ambulanza del 118 con i sanitari però non ha potuto fare altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire i fatti e per capire come l’uomo abbia perso l’equilibrio.