Sulla donna morta di Aliminusa indaga la polizia

Indagine della procura di Termini Imerese sulla morte di una donna ricoverata all’ospedale Giglio di Cefalù dopo un intervento chirurgico.

Rosalia Bonetta di 82 anni originaria di Aliminusa, è morta domenica mattina dopo un intervento chirurgico eseguito a causa di un blocco intestinale.

Oggi si sono presentati gli agenti del commissariato di Cefalù che hanno sequestrato le cartelle cliniche come disposto dal pm della procura di Termini.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo della paziente per accertare le cause della morte le eventuali responsabilità.

“La nostra vicinanza prima di tutto ai familiari della paziente deceduta. Stiamo ricostruendo – spiegano dall’ospedale di Cefalù – i passaggi che hanno coinvolto la signora sin dall’ingresso nella nostra struttura. C’è un’indagine in corso per cui non possiamo aggiungere altro. Confidiamo nell’operato dei nostri operatori sanitari così come nel lavoro degli inquirenti affinché si possano escludere eventuali responsabilità”.