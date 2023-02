Il suo cuore si è fermato al Villa Sofia

Un anziano muore dopo essere stato investito da uno scooter a Palermo. A perdere la vita Salvatore Potenzano, 83 anni. Il suo cuore ha cessato di battere in un letto del reparto Trauma center dell’ospedale di Villa Sofia per le gravi ferite riportate. Il pensionato muore dopo esesre stato investito in viale Michelangelo, all’altezza di via Centorbe mentre stava tornando dalla farmacia. A travolgerlo lo scorso 20 gennaio uno scooter guidato da un ventottenne, che ora è accusato di omicidio stradale. Sull’incidente indaga la polizia municipale.

Altro pedone investito

Un altro pedone investito a Palermo in queste ore. Si tratta di una donna urtata mentre attraversava la strada in corso Calatafimi, all’altezza dell’ospedale Ingrassia. La vittima colpita da una vettura è rimasta gravemente ferita sull’asfalto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso. I rilievi eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale che sta accertando le responsabilità dell’automobilista.

Moto fuori strada

Il bollettino degli incidenti a Palermo non si ferma qui. Un motociclista a bordo di un’Aprilia ieri è finito contro il guardrail nei pressi del Baby Luna, in viale Regione Siciliana. Le sue condizioni sono apparse molto gravi e l’uomo è stato trasferito dal 118 in ambulanza all’ospedale Policlinico. La prognosi è riservata.

La tragedia nel Messinese

Lo scorso 3 dicembre altra tragedia della strada nel Messinese. Giovanni Boccaccio, 46 anni, è morto all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo più di otto mesi di ricovero per un incidente avvenuto lo scorso 3 aprile. Con la sua bici a Taormina si è scontrato con un’auto guidata da un settantenne. Boccaccio era insieme ad una comitiva di 18 ciclisti del Barbagianni’s Team. Nello scontro rimasero feriti 8 ciclisti e a riportare le conseguenze più pesanti fu proprio Boccaccio, costretto ad un ricovero d’urgenza in ospedale. Si è spento dopo mesi di sofferenze e di speranze da parte della famiglia e dei compagni di avventura appassionati della due ruote.