La lista

Domenica 1° novembre in Sicilia si entra gratis nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi storici dell’Isola. La Regione Siciliana rinnova la gratuità della prima domenica del mese, sulla linea della «Domenica al Museo», come riporta Balarm. Non è un ingresso libero e senza regole: gli orari sono quelli normali e, in alcuni siti, bisogna prenotare.

Musei gratis 1° novembre in Sicilia: come funziona

Le visite seguono i consueti orari di apertura di ogni sito. Dove è previsto, l’accesso è su prenotazione: per esempio al Castello della Zisa, che richiede la prenotazione online, o al Villino Favaloro di Palermo, dove si prenota via email. Alla Galleria d’Arte Moderna di Palermo l’ingresso gratuito vale solo per la collezione permanente. Prima di partire conviene controllare prenotazioni, turni e orari direttamente con il sito che si vuole visitare.

Musei gratis 1° novembre: i siti di Palermo e Catania

A Palermo l’elenco completo è pubblicato sul sito del Comune. Tra i luoghi aperti:

Palazzo Abatellis : dalle 9 alle 13.30, ultimo ingresso alle 13;

: dalle 9 alle 13.30, ultimo ingresso alle 13; Castello della Zisa : dalle 9 alle 13, con prenotazione online;

: dalle 9 alle 13, con prenotazione online; Castello a Mare , Castello della Cuba e Chiostro di San Giovanni degli Eremiti : dalle 9 alle 13, ultimo ingresso alle 12.30;

, e : dalle 9 alle 13, ultimo ingresso alle 12.30; Museo Antonio Salinas : dalle 9 alle 13.30;

: dalle 9 alle 13.30; Museo etnografico Giuseppe Pitrè : dalle 9 alle 18.30;

: dalle 9 alle 18.30; Oratorio dei Bianchi : dalle 10 alle 17.30;

: dalle 10 alle 17.30; Chiostro dei Benedettini di Monreale: dalle 9 alle 13.30.

A Catania:

Teatro Antico e Odeon : dalle 9 alle 19;

: dalle 9 alle 19; Anfiteatro Romano di piazza Stesicoro: dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30;

di piazza Stesicoro: dalle 9 alle 19, ultimo ingresso alle 18.30; Museo Vincenzo Bellini : dalle 9 alle 19, ultimo ingresso entro le 18;

: dalle 9 alle 19, ultimo ingresso entro le 18; Chiesa monumentale di San Nicolò l’Arena : dalle 9 alle 18.30;

: dalle 9 alle 18.30; Terme della Rotonda e Terme dell’Indirizzo: dalle 9 alle 13.

Valle dei Templi, Selinunte e Segesta: gli orari dei parchi

Tra i parchi archeologici aperti gratis:

Valle dei Templi di Agrigento : dalle 8.30 alle 19, con uscita alle 20;

di : dalle 8.30 alle 19, con uscita alle 20; Museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento: dalle 9 alle 19.30;

di Agrigento: dalle 9 alle 19.30; Selinunte : dalle 9, ultimo ingresso alle 16, con una visita didattica in programma;

: dalle 9, ultimo ingresso alle 16, con una visita didattica in programma; Segesta : dalle 9 alle 17, con un laboratorio per bambini;

: dalle 9 alle 17, con un laboratorio per bambini; Neapolis di Siracusa : dalle 8.30 alle 13.40, biglietteria chiusa alle 12.30;

di : dalle 8.30 alle 13.40, biglietteria chiusa alle 12.30; Museo archeologico Paolo Orsi di Siracusa: dalle 9 alle 14;

di Siracusa: dalle 9 alle 14; Villa del Tellaro e Castello di Maniace: aperti la mattina.

Nell’elenco rientrano anche il Teatro Antico di Taormina, il Parco di Tindari e quello delle Isole Eolie nel Messinese, i siti di Morgantina e della Villa Romana del Casale nell’Ennese, i siti del Parco archeologico di Gela, quelli di Cava d’Ispica e del Museo regionale di Ragusa.

Musei gratis anche il 4 novembre in Sicilia?

Sì. Nel 2026 la Regione ha confermato l’ingresso gratuito nei musei regionali e nei parchi archeologici anche in tre feste nazionali: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Quest’anno il 4 novembre cade di mercoledì, a tre giorni dalla domenica gratuita.

«Le ricorrenze nazionali rappresentano momenti di riflessione condivisa sul nostro percorso collettivo», ha detto l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, presentando le giornate gratuite in una nota della Regione Siciliana del 20 aprile scorso. «In queste giornate, aprire gratuitamente i luoghi della cultura significa mettere in relazione la memoria civica con il patrimonio che la custodisce e la racconta. Vogliamo che musei e parchi archeologici diventino spazi vivi, capaci di accompagnare i cittadini in una lettura consapevole del passato e in una partecipazione più attiva al presente, riconoscendo alla cultura un ruolo centrale nei momenti che segnano l’identità del Paese».

Prima di mettersi in viaggio, l’ultimo controllo da fare riguarda la prenotazione: nei siti che la prevedono, senza prenotazione si rischia di restare fuori anche nelle giornate gratuite.