Decine piccole e grandi imbarcazioni che lungo la costa palermitana con potenti impianti e stereo disturbano i bagnanti che cercano un po’ di relax in spiaggia.

E’ la nuova moda dell’anno. Adesso contro questo grande fastidio la capitaneria di porto di Palermo ha emesso un’ordinanza che vieta le emissioni sonore a 500 metri dalla costa.

Otre al disturbo della quiete pubblica, la musica ad alto volume arreca disturbo all’ascolto del canale 16, dichiarato a livello internazionale canale di emergenza, per evitare incidenti in mare. L’ordinanza varrà da Trappeto a Finale di Pollina per contrastare questo nuovo fenomeno. La stessa è consultabile sul sito della Guardia Costiera di Palermo.

Per i diportisti c’è un’altra notizia. Sono state installate le boe d’ormeggio nell’area marina protetta di “Capo Gallo -Isola delle Femmine”. L’ormeggio è consentito solo nei campi boe appositamente attrezzati, mentre nella zona A è consentito soltanto alle unità in servizio di sorveglianza e soccorso.