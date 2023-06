Nuova proposta musicale ai Giardini del Massimo, con la rassegna Gardini in Jazz, che accompagnerà aperitivi e cene all’ombra dello splendido Teatro Massimo di Palermo. Un viaggio multisensoriale che miscela food & drink alle melodie degli artisti.

Il direttore artistico della nuova proposta musicale dei Giardini del Massimo è l’armonicista palermitano Giuseppe Milici. Undici concerti in totale, sempre il giovedì e sempre alle ore 20:30, con la possibilità di ascoltare musica durante l’aperitivo o la cena, sorseggiando un cocktail o gustando le creazioni dello chef Gianvito Gaglio.

“Ho puntato su musicisti di spessore che non è sempre facile ascoltare in città ed ho privilegiato piccole formazioni acustiche le cui sonorità mantengano la necessaria sintonia con la magia ed il blasone dei luoghi”, ha spiegato Milici.

Tanti i nomi di spicco della rassegna, che si inaugura il 29 giugno, con il pianista pugliese Nicola Pannarale, in duo col fisarmonicista Pierpaolo Petta. Ritroveremo la fisarmonica in diversi concerti con Roberto Gervasi, altro virtuoso siciliano dello strumento. Per quanto riguarda i pianisti, spiccano i nomi di Giovanni Conte, Valerio Rizzo, Roberto Brusca e Riccardo Randisi.

Tante le presenze vocali di rilievo, con Toni Piscopo impegnato in una “Frank Sinatra soirée” (in programma il 13 luglio), con la romana Giovanna Marinuzzi (20 luglio), con Kate Worker e, infine, con Anita Vitale (14 settembre). Giuseppe Milici sarà protagonista anche come musicista, in un omaggio a Stevie Wonder (17 agosto) e nel concerto di fine stagione, il 28 settembre.