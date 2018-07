per l'occasione un concerto a mondello

Il 17 luglio la Massimo Kids Orchestra ha festeggiato il primo anniversario con un concerto diretto da Michele De Luca che si è tenuto al ristorante Alle Terrazze di Mondello, già partner del Teatro Massimo in occasione dell’inaugurazione della stagione 2018. In programma musiche di Mozart, Joaquin Rodrigo e una scelta di colonne sonore cinematografiche. Il concerto della Massimo Kids Orchestra si è concluso con una torta celebrativa e un brindisi.

Ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, la Massimo Kids Orchestra ha debuttato il 17 luglio 2017 al Teatro di Verdura nell’ambito della stagione estiva “Summerwhere” con lo spettacolo “Let’s Kids”, insieme al Coro di voci bianche e al Coro Arcobaleno. Nella sua formazione completa è composta da oltre 120 ragazzi di età a partire dai 7 anni, che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle; con il supporto dei tutors dell’Orchestra del Teatro Massimo scoprono la musica e il senso di appartenenza alla comunità. Tra i concerti dei quali è stata protagonista negli ultimi mesi: Il pupazzo di neve, Dreams come true, SuperOttoni & Friends, Mozart & The Kids al Teatro Massimo; (H)èllozen; Hollywood Memories al Chiostro della GAM.

Il ristorante Alle Terrazze ha sede nello storico stabilimento balneare di Mondello, uno degli edifici liberty più belli e imponenti di Palermo. Costruito per conto di Les Tramways de Palerme, l’azienda belga che al principio del secolo scorso realizzò la stazione balneare di Mondello, lo Stabilimento è oggi uno dei simboli della città, protagonista di milioni di scatti fotografici. Le sue terrazze da sempre attraggono un pubblico variegato e internazionale, dai protagonisti della Belle Epoque palermitana ai moderni VIP. Qui infatti, fin dall’inaugurazione nel 1912, non solo si poteva cenare o prendere un aperitivo, ma anche partecipare alle grandi serate danzanti, agli eventi mondani e alle feste che vi venivano organizzate. Oggi il ristorante Alle Terrazze, da una decina d’anni gestito da MIDA, non solo garantisce accoglienza e ristorazione di alto livello, ma allo stesso tempo rinnova gli antichi fasti dello Stabilimento ospitando la Massimo Kids Orchestra per una serata evento elegante ed esclusiva.

(foto di Franco Lannino)