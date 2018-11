mercoledì a palermo

Mercoledì 14 alle 20 per il progetto “Musica nell’Agorà”, al Museo Salinas è in programma il Concerto dell’Ensemble “Arkhé”.

Karla Bocaz Muñoz (violino barocco) e Daniela López Quesada (clavicembalo) eseguiranno musiche di Fontana, Buxtehude, Castello, Corelli, Telemann e Vivaldi.

Entrambe sudamericane le due musiciste sono allieve del Conservatorio di Palermo: Bocaz Muñoz di Enrico Onofri per il violino barocco e López Quesada di Basilio Timapanaro per il clavicembalo. Quest’ultima fa parte dell’Orchestra nazionale barocca, prestigiosa formazione dei conservatori italiani. “Musica nell’Agorà” è un progetto in collaborazione fra il Conservatorio Scarlatti di Palermo e il Museo archeologico Salinas.