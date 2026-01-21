Un viaggio nel repertorio per due flauti con musiche di Wilhelm Friedemann Bach, figura geniale e anticonvenzionale del mondo bachiano, accostato a Michel Blavet e Georg Philipp Telemann. Un programma dove l’incontro tra due voci diventa un continuo gioco di equilibrio, invenzione e libertà espressiva. L’associazione MusicaMente di Palermo anticipa così la sua nuova stagione con un concerto che vede insieme Manuel Granatiero ed Eleonora Bišćević, flautisti, il 25 gennaio, alle 19, al centro culturale Biotos di Palermo. Dopo il concerto, il direttore artistico dell’associazione MusicaMente, Paolo Rigano, in attesa della presentazione ufficiale della stagione concertistica, anticiperà alcuni appuntamenti del calendario 2026.





Il programma del concerto:

Michel Blavet (1700 – 1768)

-Prélude de M. Blavet da: IIe Recueil de Pieces, Petits Airs, Brunettes, Menuets &c (Parigi ca. 1750-1753)

Tendrement

Wilhelm Friedemann Bach (1710 – 1784)

-Sonata II per due flauti in sol maggiore Fk 59

Allegro ma non troppo – Cantabile – Alla breve – Gigue Allegro

-Sonata IV per due flauti in fa maggiore Fk 57

Allegro e moderato – Lamentabile – Presto

Georg Philipp Telemann (1681 – 1767)

-Sonata VI per due flauti in mi maggiore TWV 40:135

Andante con affetto – Vivace – Amoroso – Presto

Wilhelm Friedemann Bach

-Duetto VI per due flauti in fa minore Fk 58

Un poco allegro – Largo – Vivace





MANUEL GRANATIERO

Dopo aver studiato flauto moderno con R. Guiot (Accademia del Flauto Italiana), I. Grafenauer (Mozarteum di Salisburgo), A. Persichilli (Accademia Nazionale di S. Cecilia) e A. Marion (Académie de perfectionement de Nice), nel 1998 ha deciso di dedicare le sue energie allo studio della prassi storicamente informata. Nel 1999 è stato ammesso al Conservatorio Koninklijk di Bruxelles dove ha studiato flauto barocco e classico con Barthold Kuijken, Marc Hantai e Frank Theuns, diplomandosi con lode nel 2004.

Oggi è il flautista (e unico strumentista ufficiale a fiato) dell’ensemble Gli Incogniti diretto da A. Beyer, e collabora con alcune delle più importanti orchestre specializzate nell’ esecuzione storica su strumenti d’epoca, sia come solista che come prima parte: Les Talens Lyriques (C. Rousset), Capella Cracoviensis (J.T. Adamus), Ensemble Pygmalion (R. Pichon), Accademia Bizantina (O. Dantone), Le Concert de la Loge (J. Chauvin), Orchestre des Champs Elysées (P. Herreweghe), solo per citarne alcune. Ha inciso per numerose etichette, tra cui Deutsche Grammophone, Decca, Sony, Naive, Deutsche Harmonia Mundi, Outhere-Music (Alpha, Zig Zag Territoires, Arcana), Glossa, Virgin Classique, Atma Classique, Radio3, Tactus, Stradivarius. Nel 2004 ha fondato l’ensemble Accademia Ottoboni a Roma. L’album Boccherini, registrato con questo ensemble, dedicato alla musica da camera di L. Boccherini e pubblicato con Zig-Zag Territoires Outhere-Music, è stato premiato come miglior disco dell’anno 2015 nella sezione “barocco strumentale” dalla rinomata rivista francese Diapason. Light and Darkness (2022), il suo primo album solista dedicato alle sonate per flauto di C.P.E. Bach, pubblicato da Arcana Outhere Music, ha ricevuto grandi consensi dalla critica: Diapason D’or nel marzo 2023, disco del mese per MusicPaper Magazine, disco della settimana per l’emittente radiofonica berlinese Rbb-Kultur. Oggi insegna flauto barocco, classico e romantico in Italia presso i conservatori di Cesena e Brescia ed è regolarmente invitato come docente di flauti storici in diverse masterclass internazionali, come Urbino Musica Antica (FIMA) e Paesaggi Musicali Toscani.





ELEONORA BIŠĆEVIĆ

Nata a Monza da genitori croati, Eleonora Bišćević si è formata al Conservatorio di Milano (flauto dolce e traversiere) e presso la Schola Cantorum Basiliensis, dove si è diplomata con lode in traversiere nella classe di Marc Hantaï e in improvvisazione storica con Dirk Börner e Markus Schwenkreis, frequentando in parallelo, come secondo strumento, i corsi di organo nella classe di Tobias Lindner. È attiva in tutta Europa come solista, come musicista da camera e orchestrale, collaborando regolarmente con ensemble quali Le Concert des Nations (Jordi Savall), Gli Incogniti (Amandine Beyer), Il Pomo d’Oro, La Cetra Barockorchester (Andrea Marcon) e Le Parlement de Musique (Martin Gester). Si è esibita in prestigiosi festival — tra cui Festival d’Ambronay, Festival Oude Muziek Utrecht, Styriarte, Abbaye aux Dames de Saintes e Urbino Musica Antica — e in alcune delle più importanti sale da concerto europee, fra cui Elbphilharmonie (Hamburg), Philharmonie de Paris, Palau de la Música Catalana (Barcelona), Liszt Academy Concert Centre (Budapest) e Tonhalle Zürich.





Nel 2019 ha fondato insieme alla clavicembalista Arianna Radaelli il duo Alter Ego, con cui, oltre ad aver ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, ha registrato nel 2023 il film musicale An Italian Gallery e nel 2024 il suo primo album solistico, Corelli ajusté à la flûte traversiere (Da Vinci Publishing). Il suo secondo album solistico, dedicato all’integrale dei duetti di Wilhelm Friedemann Bach e inciso con il flautista Manuel Granatiero, è uscito per l’etichetta Arcana nel gennaio 2026. Ha inoltre registrato per Harmonia Mundi, Alia Vox e Whales Records. Eleonora Bišćević è altresì cofondatrice del Girandola Quartett, ensemble impegnato nella riscoperta del repertorio classico e romantico per flauto e archi su strumenti originali. Vincitrice di numerosi premi — fra gli altri in occasione del Concorso Internazionale Telemann di Magdeburgo nel 2021 — durante i suoi anni di studio è stata anche membro dell’European Union Baroque Orchestra. Eleonora Bišćević si dedica attivamente all’improvvisazione, sia in ambito storico che crossover, tenendo masterclass ed incorporandola regolarmente nelle sue esibizioni. Dal 2021 è organista titolare della chiesa di St. Jakob a Basilea. Dal 2025 è docente di traversiere presso il Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruck e viene regolarmente invitata a tenere corsi, conferenze e masterclass in istituzioni musicali di tutta Europa.

Luogo: Biotos

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.