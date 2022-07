Continuano gli appuntamenti del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, sono due gli eventi in calendario il 6 luglio per la Stagione 2022.

Le estetiche musicali

Per Le nuove estetiche musicali nel XXI secolo, ciclo di seminari e d’incontri con alcuni significativi compositori europei contemporanei a cura di Frederico Alba, nella Sala Kounellis del Museo regionale di arte contemporanea di palazzo Riso, Ingrid Pustijanac dell’Università di Pavia discuterà con Francesco Filidei della sua opera. L’incontro si svolgerà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Musiche del Novecento

Alle 21, nell’atrio del Conservatorio, si svolgerà un Concerto dedicato alle Musiche del Novecento, diretto da Mauro Visconti. Il programma proposto offre un quadro delle interessanti e raffinate soluzioni per strumenti a fiato di alcuni autori del Novecento europeo. Il Gruppo è formato da docenti e allievi del Conservatorio: Francesco Sclafani (flauto), Gabriele Calogero Palmeri oboe), Daniele Sansone (clarinetto), Innocenzo Bivona (clarinetto basso), Salvatore Palmeri (fagotto), Margherita Giordano (fagotto), Tommaso Santangelo (corno), Angelo Caruso (corno), Nicola Genualdi (tromba), Filippo D’Asta (tromba), Giuseppe Bonanno (trombone), Calogero Ottaviano (trombone). Saranno eseguite musiche di A. Rancatore, P. Hindemith, I. Stravinsky.

Il Festival a Segesta

Dal 2 agosto al 4 settembre, nello straordinario scenario del Parco Archeologico di Segesta e nei territori limitrofi, un mese denso di programmazione artistica contemporanea di rilievo internazionale, fra teatro, danza, musica, poesia, installazioni, spettacoli all’alba, progetti speciali, eventi diffusi e incontri.

La conferenza stampa

La conferenza di presentazione avrà luogo martedì 5 luglio alle ore 11 al Museo Riso, in via Vittorio Emanuele 365 a Palermo. La conferenza stampa verrà anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Parco Archeologico di Segesta. Prenderanno parte Alberto Samonà, Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Luigi Biondo, Direttore del Parco Archeologico di Segesta, Claudio Collovà, Direttore Artistico Segesta Teatro Festival, Francesco Panasci, Responsabile Comunicazione Segesta Teatro Festival.

Presenti anche gli artisti

Ci saranno anche gli artisti che faranno par della kermesse: Mimmo e Giacomo Cuticchio, Filippo Luna, Virginia Majorana, Giorgia Panasci, Vincenzo Pirrotta, Alfonso Veneroso, Giuseppe Rizzo e Gianluigi Cristiano di UBI ENSEMBLE. “A Segesta nel cuore della natura – dice il Direttore Artistico -, con la luce del sole che sorge e tramonta. È un paesaggio dell’anima, quello del Parco Archeologico, e l’orizzonte del suo Teatro invita tutti noi a momenti unici e di sospensione con gli artisti e i loro doni di bellezza. Felici di accogliervi in questa nuova edizione 2022!” Claudio Collovà.