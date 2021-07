Venerdì e domenica doppio appuntamento

Fine settimana con un’altra importante e prestigiosa produzione musicale del cartellone estivo della Foss (fondazione orchestra sinfonica siciliana) “È viva la musica” con due concerti che vedranno l’Orchestra Sinfonica Siciliana in trasferta in un luogo magico, quello del teatro antico di Segesta, venerdì 30 luglio alle ore 20.30, e replica domenica 1 agosto alle ore 21 a Palermo, in piazza Ruggiero Settimo. Musiche di Dvořák e Elgar protagoniste assolute di questa produzione dedicata alle sonorità di fine Ottocento dove i compositori iniziavano ad interessarsi a culture popolari o extraeuropee nonché all’inserimento di nuovi strumenti, provenienti da altre culture musicali, nell’organico orchestrale.

A dirigere l’Oss Massimiliano Stefanelli, nato e cresciuto a Roma, è protagonista di un’intensa attività concertistica che lo ha portato da New York a Mosca, passando per tutta l’Europa e non solo. Una carriera che parte dal 1986 con un curriculum ricchissimo di esperienze. Le sue interpretazioni si sono sempre distinte per originalità ed innovazione stilistica, caratteristiche che gli hanno conquistato l’unanime consenso di pubblico e critica. Nel suo curriculum vanta anche una lunga e feconda collaborazione con Franco Zeffirelli dalla quale sono scaturite molteplici creazioni, come l’Aida inaugurale delle celebrazioni per il centenario della morte di Giuseppe Verdi (edita in Dvd da Rai Trade), La Traviata dell’anno successivo e Pagliacci.

Il concerto si apre con Othello, ouverture da concerto, op. 93 (B. 174): ispirata alla tragedia di Shakespeare della quale il compositore boemo, Dvořák, mise in luce soprattutto il sentimento amoroso e la sua degenerazione nella gelosia che lo corrode fino all’autodistruzione. La Sinfonia n. 9 in mi minore, nota col titolo di Sinfonia “Dal Nuovo Mondo”, dalla quale è tratto anche il titolo di questa produzione, è il secondo brano che verrà proposto. Fu composta tra il 19 dicembre del 1892 e il 24 maggio del 1893 a New York durante il soggiorno americano di Dvořák su commissione della New York Philharmonic Orchestra che la eseguì, per la prima volta, con un notevole e inaspettato successo, il 16 dicembre 1893 alla Carnegie Hall sotto la direzione di Anton Seidl. La tradizione americana, costituita dalla musica dei pellerossa e dei negri d’America, costituisce la base di questa composizione ma non perché Dvořák abbia utilizzato dei temi tratti dal loro repertorio, bensì perché, come ebbe modo di scrivere lui stesso, nel contesto dei temi originali aveva inserito i caratteri propri della musica indiana. Pomp and Circumstance, march n.5 in do maggiore op.39, che fa parte di una serie di ben cinque marce scritte da Elgar tra il 1901 e il 1930, chiuderà il concerto.

SEGESTA, TEATRO ANTICO – venerdì 30 luglio – ore 20.30

– tramite messaggio whatsapp al numero 388 9590892 o telefonando al numero 327 8816731 (dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30), o ancora tramite email inviata a prenotazioni@dionisiache.it o dal seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/orchestra-sinfonica-siciliana/161268 .

Il costo del biglietto è € 15 (intero) € 10 (ridotto per over 65, insegnanti, un-der 18, studenti universitari under 26, visitatori del Parco di Segesta muniti di biglietto intero, Unpli card, Touring Club Italiano, ANP-Cia) € 5 (giovanissimi 7/14 anni) – € 25 (intero valido per 2 persone, congiunti) – € 16 (ridotto vali-do per 2 persone). Le tariffe sono comprensive del servizio navetta (piazzale Botteghino/Teatro Antico e viceversa). Il Botteghino sarà aperto al pubblico due ore prima dell’inizio dell’evento

PALERMO, P.ZZA RUGGIERO SETTIMO – domenica 8 agosto – ore 21

– presso il botteghino del Teatro Politeama Garibaldi, aperto al pubblico tutti i giorni, domenica compresa, dalle ore 9 alle 13 e un’ora e mezza prima del concerto, oppure procedere all’acquisto online su Vivaticket (https://orchestrasinfonicasiciliana.it/it/attivita/estate/dvorak-elgar-0) e in tutti i punti vendita Vivaticket di Palermo. Il costo del biglietto è di € 10 (bi-glietto intero) o € 5 (biglietto ridotto per gli abbonati alla stagione 2019/2020 e gli under 30).