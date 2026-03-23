Sarà un omaggio in musica ai grandi maestri del cinema italiano il prossimo appuntamento di “Musiche Mediterranee”, la rassegna curata dal polistrumentista Mario Crispi e organizzata dal Teatro Agricantus di Palermo in sinergia con l’Associazione culturale Formedonda e grazie al contributo del Nuovo Imaie, che restituisce alla musica mediterranea la sua dimensione di spazio comune, di incontro e di dialogo tra popoli, portando sul palco artisti che intrecciano linguaggi e identità differenti. Martedì 24 marzo alle ore 21 il teatro palermitano diretto da Vito Meccio ospiterà la formazione pugliese Brancaleone Project – il cui nome “tradisce” lo stretto legame con il cinema ed in particolare con la rocambolesca “armata” di monicelliana memoria – che presenterà i brani tratti dall’ultimo lavoro discografico intitolato “Gradisca”: un sogno a occhi aperti, un cinema senza immagini in cui la musica diventa un racconto capace di evocare atmosfere sospese tra memoria popolare e immaginario cinematografico.

La formazione composta dal compositore e musicista Giuseppe Spedicato – che ha collaborato tra gli altri con BandAdriatica, Antonio Castrignanò e Balletto del Sud, dal virtuoso della tromba Giorgio Distante, musicista alla continua ricerca ed esplorazione di mondi sonori sconosciuti, dal fisarmonicista e compositore Rocco Nigro, che ha collaborato con Vinicio Capossela, Cirque du Soleil, Nabil Salameh dei Radiodervish, Rachele Andrioli e Giro di Banda, solo per citarne alcuni e dal percussionista Vito De Lorenzi (Teresa De Sio, Nidi d’Arac, Mimmo Epifani tra le sue collaborazioni), proporrà al pubblico un mondo sonoro poetico, visionario e a tratti onirico, ispirato alle pellicole di Federico Fellini e alla musica da cinema di Nino Rota: le composizioni, tutte originali, danno vita a scene sonore immaginarie, grottesche e delicate al tempo stesso. Ospite dei Bandaleone Project per la data di Palermo il Situazioni Sonore Duo, formato da Enzo Rao (violino, oud, saz, effetti) e Giuseppe Viola (sax soprano e clarinetti).

Brancaleone project

Ecco che melodie che sembrano uscite da un vecchio grammofono, echi di bande di paese, atmosfere fiabesche, ma anche ironia e malinconia, riescono a convivere in un unico progetto che gioca con naturalezza sul confine tra “alto” e “basso”, restituendo al pubblico un’esperienza profondamente narrativa ed emotiva.

Informazioni Teatro Agricantus. Biglietteria via XX Settembre, 80, Palermo, tel. 091309636, da martedì a sabato ore 11-13.30 e 17-20; domenica ore 17–20. Biglietti: intero € 10; ridotto ingresso coppia € 15.

Luogo: Teatro Agricantus, via XX Settembre, 82a, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Brancaleone Project Situazioni Sonore Duo

Prezzo: 10.00

Info:

Per la rassegna “Musiche Mediterranee” organizzata dal teatro diretto da Vito Meccio in sinergia con l’Associazione culturale Formedonda martedì 24 marzo la formazione pugliese composta dai musicisti Giuseppe Spedicato, Giorgio Distante, Rocco Nigro e Vito De Lorenzi, presenterà i brani di “Gradisca”, omaggio in musica ai grandi maestri del cinema italiano. Ospite della serata il Situazioni Sonore Duo di Enzo Rao (violino, oud, saz, effetti) e Giuseppe Viola (sax soprano e clarinetti)

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