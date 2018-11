la nota del parlamentare regionale del pd nello dipasquale

“Musumeci continua a galleggiare e la Sicilia affonda. È già passato un anno da quando i siciliani hanno riposto la loro fiducia in questo presidente, probabilmente buggerati da quello slogan “Diventerà Bellissima” , che hanno superato potesse trasformarsi in realtà. E invece così non è stato, abbiamo solo assistito alla occupazione spasmodica di posti di potere per amici e simpatizzanti di partito e dopo il nulla”.

Lo ha detto il parlamentare regionale del PD, Nello Dipasquale, che aggiunge : “Musumeci si continua a dimostrare totalmente incapace di risolvere la crisi di numeri della sua maggioranza in parlamento. Maggioranza che, a differenza del governo precedente, gli hanno consegnato gli elettori. È inaccettabile che siamo entrati nella sessione che riguarda gli strumenti finanziari dell’assemblea, che sono atti politici, come l’assestamento e la variazione di bilancio e poi sarà la volta della finanziaria e già ci rendiamo conto come il parlamento sia ingessato”.

“È evidente – continua Dipasquale – che non riesce a trovare una sintesi in aula, manca un progetto di sviluppo dell’ isola, una proposta di sostegno all’agricoltura, alle piccole e medie imprese e aspettiamo le riforme delle partecipate, della forestale, dei consorzi di bonifica. Non mi sarei mai aspettato da Musumeci un comportamento così irresponsabile. Non rappresentando gli interessi dei siciliani – conclude -ma chiudendosi nel palazzo ad elargire posizione di potere, farà sprofondare la Sicilia nel baratro. Abbia un sussulto di dignità e si dimetta se non riesce a trovare soluzione”.