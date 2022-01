Vertice di governo

La crisi solo rinviata alla Regione o solo un fuoco di paglia? La tensione si starebbe allentando, come lascia intendere il presidente della Regione Nello Musumeci, che nei giorni scorsi aveva annunciato l’azzeramento della Giunta regionale in seguito al voto dell’Ars per i Grandi Elettori del Presidente della Repubblica. Il Governatore non parla di crisi del governo regionale ma di una verifica che avverrà oggi nel corso di un vertice.

Voto anomalo all’Ars

“Non mi risulta che alcuna forza politica ha dichiarato la crisi. C’è stato un voto anomalo in Aula con il voto segreto. Ho certamente alcuni riferimenti perché mi era stato anticipato e quello che ho detto l’ho detto in forza di una certezza”. Questo ha dichiarato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso della conferenza sul bando per l’illuminazione dei Castelli. E si fanno sentire ancora gli strascichi del voto dell’Ars che ha visto Musumeci terzo tra i Grandi Elettori. “Un voto anomalo mi impone una necessità”, ha spiegato Musumeci.

“Ora si apre la verifica”

Intanto però l’azzeramento annunciato può attendere e gli assessori non consegnano le deleghe. “Si apre una verifica e non una crisi. Ho detto agli assessori facciamo questa verifica. O sono io non gradito o siete voi non graditi. Nessuna forza politica ha dichiarato la crisi. Oggi riuniamo la giunta”. Quindi Musumeci ha aggiunto: “Un rimpasto determina la chiusura di una stagione e l’apertura di una nuova stagione. Ma questo non è un rimpasto. È un momento di verifica. Poi magari i partiti riconfermano tutti i loro assessori…”. Sembra però che l’annunciata crisi possa essere solo rinviata al post elezione del nuovo Capo dello Stato. Sarebbe anche saltato il vertice con le forze di maggioranza che al momento sostengono Musumeci, in programma vi sarebbe solo una serie di telefonate.

In programma la Giunta

Già ieri Musumeci ha riunito la giunta, mentre nel pomeriggio ha tenuto un incontro informale con gli assessori per provare a tracciare la road map che nelle sue intenzioni dovrebbe portarlo oltre le difficoltà di queste ore. Decisiva la riunione a cui prenderanno parte tutti gli assessori del team regionale.